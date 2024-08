Město Liberec se opět pokouší zahájit rekonstrukci svého bazénu, znovu vybral firmu Metrostav DIZ. Minulé zadávací řízení bylo přerušeno kvůli námitkám, které způsobily komplikace. Nyní opět běží patnáctidenní lhůta pro podání námitek, a pokud vše půjde podle plánu, rekonstrukce by mohla začít už v září.

Firmou, která by měla začít pracovat na rekonstrukci libereckého bazénu, je společnost Metrostav DIZ, která zakázku získala i v prvním výběrovém řízení. Jejím výběrem začala běžet lhůta pro podávání námitek, právě ty způsobily komplikace při minulém pokusu a Liberec byl kvůli nim nucen zadávací řízení přerušit. Město má ale podle primátora Jaroslava Zámečníka připravenou i variantu B pro případ, že by se ani začátkem září nemohlo s rekonstrukcí začít.

Minulé zadávací řízení na rekonstrukci bazénu v Liberci muselo město kvůli námitce proti vítězi přerušit, nyní rada města schválila znovu stejného vítěze. “Chci sdělit veřejnosti, že město Liberec pokračuje v původním záměru komplexní rekonstrukce bazénu,” uvedl primátor.

Zároveň začala znovu běžet patnáctidenní lhůta pro podání námitek. Pokud by se žádné neobjevily, bylo by možné s rekonstrukcí začít už v září. “Máme připravený i plán B pro případ, že by se náhodou stavební firmy rozhodly u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHZ) mezi sebou bojovat a vyrovnávat si účty," řekl Zámečník. “Aby město a občané nepřišli zkrátka, kdybychom nemohli podepisovat smlouvu, tak už máme v tuto chvíli připravenou variantu na zimní sezónu,” doplnil.

Už nyní dala rada města souhlas, aby vedení bazénu připravilo možnost prodloužení provizorního provozu minimálně do října. Pokud po vypršení patnáctidenní lhůty na začátku září nedojde k podpisu smlouvy kvůli dalšímu odvolání na ÚOHZ, řešila by se tímto způsobem i zima.

V takovém případě by byl v provozu pouze pětadvacetimetrový bazén a atrakce a zázemí jako tomu bylo u letního provozu. Vstup by byl zvenčí. “Ale pevně věřím a doufám, že v září podepíšeme smlouvu, aby mohla stavba začít,” uvedl primátor Liberce.

Čtvrtrok, po který byl projekt rekonstrukce libereckého bazénu pozastavený, využilo město mimo jiné k vypracování posudku na celou stavební dokumentaci. Zpracovávala ho stavení fakulta ČVUT a stál 1,8 milionu korun. “Radní zároveň schválili některé zásadní podmínky pro další postup v realizaci této stavební zakázky. A to na základě předběžné expertní zprávy ČVÚT," uvedl mluvčí primátora Tomáš Tesař s tím, že některé části projektové dokumentace se město rozhodlo reklamovat. “Vzniknout má i nový nezávislý tým expertů pro supervizi nad provádění rekonstrukce a stavebních úprav městského plaveckého bazénu v Liberci," doplnil Tesař.

„Cílem je minimalizovat případné navýšení konečné ceny za stavbu v rámci tzv. víceprací a zajistit co nejvyšší kvalitu rekonstrukce bazénu,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Jedním z doporučení stavební fakulty ČVUT je na padesátimetrovém bazénu provést destruktivní zkoušky 28 nosníků, což znamená, že bude potřeba rozbourat podlahu a část střech. “Padesátka z tohoto důvodu nebude moci v žádném případě přes zimu být ani v plánu B zprovozněna,” upřesnil Zámečník.

Liberec má kvůli rekonstrukci bazénu požádáno o tři dotace v celkové výši zrhuba 500 milionů korun. Cena, za kterou vítěz soutěže Liberci nabídnul komplexní rekonstrukci, je bezmála 750 milionů bez DPH.