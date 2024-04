/FOTO, VIDEO/ Už jen vůně chlóru připomíná to, že člověk vstoupil do libereckého městského bazénu. Šatnářky nevydávají klíče od skříněk, vířivky osiřely a dětské dovádění utichlo. Vodním radovánkám v bazénu, který sloužil téměř čtyřicet let, odzvonilo. Na konci března zavřel své brány a čeká na kompletní rekonstrukci. V provozu zůstal pouze 25 metrový bazén, který slouží sportovním plaveckým oddílům a měl by zůstat v provozu do konce června.

Částečně vypuštěný bazén v Liberci čeká na rekonstrukci, nahlédněte dovnitř. | Video: Jiří Louda

Modernizace by měla trvat dva roky, původní objekt plaveckého bazénu je v havarijním stavu a průběžně se objevují problémy provozní i legislativní. Aktuálně je tendr na jeho rekonstrukci pozastaven kvůli námitkám proti vítězi výběrového řízení, liberečtí radní tak výsledek tendru zrušili a znovu prověří předložené informace. Radnice obdržela šest nabídek, cenově nejnižší byla od firmy Metrostav DIZ ve výši 748,8 milionu korun bez DPH. Právě tu radní zvolili jako vítěznou.

„Bazén je nyní zavřený a v zásadě vyklizený. Vypořádávají se námitky, běží legislativní proces, což bude ještě několik dní, možná i týdnů trvat. Může dojít i k tomu, že se někdo odvolá k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vše záleží na tom, jak dopadne soutěž,“ sdělil jednatel městské společnosti Bazén Liberec Robert Korselt s tím, že město má zájem vybrat a dotáhnout soutěž. „Projektovou dokumentaci a stavebná povolení máme, bazén rekonstrukci jednoznačně potřebuje. Když se podepíše smlouva, do týdne jsme schopni areál opustit,“ doplnil.

Pokud by se rozhodli teoreticky bazén otevřít na zimní sezónu, museli by znovu nastavit všechny procesy, vysoutěžit všechny dodavatele, jejichž počet se blíží k osmdesáti, a provést některé technické úpravy. Podle Korselta by to trvalo minimálně tři až šest měsíců. „Navíc je potřeba zohlednit finanční otázku. Náklady na provoz se vyšplhaly přibližně na 90 milionů korun ročně, z toho 40 až 50 milionů dokážeme získat z pronájmů a vstupného, zbytek musí odplácet město,“ informoval s tím, že právě rekonstrukce přispěje i ke snížení provozních nákladů.

Uzavření bazénu se dotklo i sportovních oddílů. Plavecký klub Slavia Liberec funguje aktivně v Liberci 67 let, nyní má 600 aktivních sportovců a přibližně 100 dalších členů, které tvoří zejména trenéři. Ti nejlepší jsou uzavřením bazénu nuceni opustit Liberec a přestoupit do klubů, kde budou mít bazén, a tím i šanci pro svůj další rozvoj ve vrcholovém sportu. Přibližně 100 až 150 plavcům může klub nabídnout trénink v okolních bazénech, kde větší kapacitu neseženou. Jejich každý trénink bude o dvě hodiny delší díky dojíždění, nebude jich tedy určitě možné absolvovat tolik, kolik by bylo třeba.

„Pro ty, kteří mají dostatečnou výkonnost a budou vytrvalí, se stane hlavním domácím bazénem ten ve Stráži pod Ralskem, kde mají 25metrový bazén s pěti drahami s méně využitou kapacitou. Časové dojíždění do Stráže pod Ralskem znamená hodinu navíc tam a hodinu navíc zpět. Další možné bazény jsou Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Mladá Boleslav,“ podotkl předseda sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec Petr Kořínek.

Část opozice vnímá uzavření a vyklízení bazénu dříve, než byla podepsána smlouva o realizaci projektu, jako unáhlené rozhodnutí vedení města. „Situace, do které se město dostalo, může být patová na mnoho měsíců a je otázkou, co bude poté. Pokud by se s vyklízením nezačalo, mohli nadále plavat nejen členové sportovních týmů, kteří ještě využívají pětadvaceti metrový bazén, ale i veřejnost. Místo toho se ale s vyklízením pokračuje a členové koalice prostě věří, že to „nějak dopadne“,“ řekla opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL). Riziko vidí v tom, že pokud bude výběrové řízení protahovat. může dojít k uplynutí termínů pro podání žádostí o dotace. „Pak hrozí, že pokud se vedení města rozhodne v od počátku manipulované zakázce pokračovat, bude ji muset zaplatit celou z městského rozpočtu. Stejně tak je rizikem, zda by i při dodržení termínů ministerstva byla ochotna poskytnout dotace na projekt, který je opakovaně zmiňovaný policií v souvislosti s rozsáhlou korupční činností,“ dodala.

V sousedním jabloneckém bazénu se připravili na nárůst návštěvníků. Zefektivnili odbavení návštěvníků, kdy museli přistoupit k omezení maximální doby vstupenky na dvě hodiny a ke zkrácení dobu odchodu z 20 na 15 minut. Kapacita je omezena na 300 návštěvníků v jednom momentě. Navíc tu chystají modernizaci v podobě výměny šatních skříněk za nové s elektronickými zámky. „Výměna nejprve přinese jistá omezení, nejpravděpodobnější variantou je, že se bazén od 15. do 25. května pro veřejnost uzavře a dojde ke kompletní výměně skříní jak v pánské, tak v dámské části. Provoz plaveckého oddílu ani školiček nebude omezen, neboť plavci mohou pro převlékání využívat třetí, menší šatnu,“ upřesnil vedoucí plaveckého bazénu Radek Fišer.

Historie libereckého bazénu sahá do 80. let minulého století a projektanti se při návrhu budoucí podoby snažili navázat na odkaz autora bazénu Pavla Švancera. Podle projektanta Tomáše Mrázka z hradecké projekční a architektonické kanceláře Ateliér 11 představoval bazén kvalitní a neobvyklé architektonické dílo, proto k celému projektu přistupovali s pokorou. Změn se dočká vstupní lobby a zmizí nadzemní šatny pro ženy a muže. Místo nich vyroste v přízemí společná šatna s kabinkami, do které bude i bezbariérový přístup prostřednictvím nově vybudovaného výtahu. Původní pánské šatny nahradí fitness, místo dámských vznikne wellness. Na svém místě kromě bazénů zůstane restaurace, která projde modernizací. Bude rozdělena na suchou a mokrou část. Z objektu zůstane v podstatě pouze nosná železobetonové konstrukce, která se ještě bude po odkrytí jednotlivých vrstev sanovat.

