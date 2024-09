Zhruba v polovině srpna město vybralo vítěznou firmu projektu Metrostav DIZ. Jejím výběrem začala běžet lhůta pro podávání námitek, které i při minulém pokusu zbůsobily přerušení zadávacího řízení. Nyní se scénář opakuje.

Radnice k výsledkům soutěže dostala jednu námitku, která se týká splnění kvalifikačních parametrů ze strany vítězné firmy, informoval primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Námitkou vůči Metrostavu se bude vedení města zabývat podruhé. Tuto firmu za vítěze radní vyhlásili už letos na jaře, posléze ale toto rozhodnutí zrušili s tím, že je potřeba prověřit pravdivost některých údajů, které Metrostav uvedl.

I tento první podnět se týkal splnění požadovaných kvalifikačních parametrů, pochybení město neshledalo. Podle primátora nelze předjímat, jak napodruhé rozhodnou.

„Od právní kanceláře jsme již získali rozbor a návrh na vypořádání námitky. Pravděpodobně svolám mimořádnou radu a tam rozhodneme,“ řekl Zámečník. Jednou z možností podle něj je, že námitku odmítnou, další, že budou chtít opět doplnit údaje od Metrostavu.

Liberec zakázku vypsal před více než rokem s tím, že práce začnou letos na sklonku zimy. Prodlužování výběru stavební firmy má vliv i na provoz bazénu.

Už v minulosti dala rada města souhlas, aby vedení bazénu připravilo možnost prodloužení provizorního provozu minimálně do října. Znamenalo by to, že by byl v provozu pouze pětadvacetimetrový bazén a atrakce a zázemí jako tomu bylo u letního provozu. Vstup by byl zvenčí.

Jediný plavecký stadion v pátém největším městě v republice opravu nutně potřebuje, neboť důležitá technologická zařízení dosluhují, střechou zatéká, nevyhovující je zasklení budovy a vana hlavního bazénu prosakuje. Areál čeká i přestavba.

Nejvýraznější změnou bude to, že v něm už nebudou samostatné šatny pro muže a ženy v přízemí, ale vznikne jedna velká bezbariérová šatna v suterénu objektu. Wellness bude na místě dnešních dámských šaten a fitness na místě pánských šaten. Na svém místě tak kromě bazénů zůstane jen pizzerie.

