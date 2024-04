Vodním radovánkám v libereckém městském bazénu brzy odzvoní. Na konci března zavře bazén své brány z důvodu plánované rekonstrukce. Je na pokraji životnosti a jde o energeticky velmi náročný provoz. To by se mělo změnit. Níže přinášíme základní otázky a odpovědi týkající se tématu.

Rekonstrukce bazénu v Liberci by se mohla vejít do miliardy. | Foto: Liberec.cz

Historie libereckého bazénu sahá do 80. let minulého století. Dodnes se zachovala i většina interiéru nebo jeho prvků, třeba typická červená mozaika, která je i na lavičkách na sluneční louce. Hodně věcí je vyrobených na míru stavbě, původní jsou třeba typické lavice a obklady ve vstupní hale bazénu. Od roku 2012 má bazén v Liberci přístavbu s novým bazénem a atrakcemi, avšak je ve špatném stavu a rekonstrukce je nevyhnutelná.

Kdy se bazén uzavírá a na jak dlouho?

Provoz bazénu bude ukončen 31. března a jeho modernizace si vyžádá uzavření městského bazénu na dva roky. Liberecký bazén sloužil 39 let, nyní jej čeká modernizace a kompletní oprava. Uzavřena bude i jeho přístavba, 25metrový bazén s 8,5 metrů hlubokou potápěčskou věží a dětskou saunou, která byla postavena před 12 lety.

Proč se uzavírá?

Původní objekt plaveckého bazénu je v havarijním stavu a průběžně se objevují problémy provozní i legislativní.

Jakých změn se bazén dočká?

Historie libereckého bazénu sahá do 80. let minulého století a projektanti se při návrhu budoucí podoby snažili navázat na odkaz autora bazénu Pavla Švancera. Podle projektanta Tomáše Mrázka z hradecké projekční a architektonické kanceláře Ateliér 11 představoval bazén kvalitní a neobvyklé architektonické dílo, proto k celému projektu přistupovali s pokorou. Změn se dočká vstupní lobby a zmizí nadzemní šatny pro ženy a muže. Místo nich vyroste v přízemí společná šatna s kabinkami, do které bude i bezbariérový přístup prostřednictvím nově vybudovaného výtahu. Původní pánské šatny nahradí fitness, místo dámských vznikne wellness. Na svém místě kromě bazénů zůstane restaurace, která projde modernizací. Bude rozdělena na suchou a mokrou část. Z objektu zůstane v podstatě pouze nosná železobetonové konstrukce, která se ještě bude po odkrytí jednotlivých vrstev sanovat.

Zastupitelé schválili modernizaci libereckého bazénu, část opozice byla proti

Proč bylo zvoleno řešení společných šaten s převlékacími kabinami?

Systém společných šaten je pro běžného návštěvníka a pro obsluhu více přehledný, v nově navrženém provozu nemusí svlečení návštěvníci bazénu chodit po schodištích mezi patry. Převlékání je v samostatných boxech. Pro rodiny s dětmi a imobilní jsou navíc zvlášť vyčleněny samostatné prostory. Šatní skříňky jsou navíc přímo vedle kabinek na převlékání. Další samostatné prostory (šatny + sociální zázemí) jsou určeny pro plavání kojenců, pro mateřské školy a pro závodní plavce. Pro plavání základních škol jsou vyčleněny další samostatné uzamykatelné šatny s klasickými věšáky a lavičkami.

Na kolik modernizace bazénu vyjde a kdo ji bude hradit?

Zakázku získala firma Metrostav DIZ. Její cena 748,8 milionu korun bez daně byla z šesti nabídek nejnižší. Téměř polovinu z této částky by tak mohly pokrýt tři dotace. Z Národní sportovní agentury, od Libereckého kraje a ze Státního fondu životního prostředí.

Zakázku na opravu bazénu v Liberci získala firma Metrostav, byla nejlevnější

Kolik lidí bazén využívá?

Před koronavirovou epidemií chodilo ročně 300 až 350 tisíc návštěvníků. Loni se návštěvnost vyšplhala na rekordních téměř 600 tisíc návštěvníků.

Je spočtená energetická bilance? Kolik se ušetří energií a vody oproti stávajícímu stavu?

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován. Obecně však je možné říci, že objekt této velikosti přináší po kompletním zateplení do rozpočtu úsporu ve výši minimálně třiceti procent ročních nákladů na vytápění objektu. Do objektu budou osazena moderní technologická a provozní zařízení jako například vzduchotechnické jednotky s rekuperací, čerpadla s frekvenčními měniči či moderní filtrace bazénové technologie včetně nového systému MaR v celém objektu, které snižuje energetickou náročnost budovy oproti stávajícímu zařízení. S ohledem na to, že budou instalovány moderní filtrační zařízení, bude snížena i její faktická spotřeba, co se množství týká.

Jak se situace dotkne plaveckých oddílů?

Sportovní plavecký klub Slavia Liberec funguje aktivně v Liberci 67 let, nyní má 600 aktivních sportovců a přibližně 100 dalších členů, které tvoří zejména trenéři. Ti nejlepší jsou uzavřením bazénu nuceni opustit Liberec a přestoupit do klubů, kde budou mít bazén, a tím i šanci pro svůj další rozvoj ve vrcholovém sportu. Přibližně 100 až 150 plavcům může klub nabídnout trénink v okolních bazénech, kde větší kapacitu neseženou. Jejich každý trénink bude o dvě hodiny delší díky dojíždění, nebude jich tedy určitě možné absolvovat tolik, kolik by bylo třeba. Nebude tedy možno dosáhnout nejlepší výkonnosti a to nemluvě o času na školu. „Za největší komplikaci považuji ale to, že datem 31. 3. budeme muset říci 400 dětem, že už nemohou plavat, protože není kde. Vezmeme jim tak možnost aktivně využívat volný čas a věnovat se oblíbenému sportu, který provozují pravidelně již několik let. Toto je z našeho pohledu opravdu smutné,“ svěřil se předseda sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec Petr Kořínek. Obrovský nápor to bude i na trenéry. Praktiky všichni svou trenérskou činnost dělají ve volném čase po práci.

Podařilo se sportovcům najít alternativu?

Pro ty, kteří mají dostatečnou výkonnost a budou vytrvalí, se stane hlavním domácím bazénem ten ve Stráži pod Ralskem, kde mají 25metrový bazén s pěti drahami s méně využitou kapacitou. Časové dojíždění do Stráže pod Ralskem znamená hodinu navíc tam a hodinu navíc zpět. Další možné bazény jsou Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Mladá Boleslav. Nejbližší bazén je v Jablonci nad Nisou, ale ten už má nyní kapacitu téměř vyčerpanou a umístí zde maximálně 5 až 6 nejlepších plavců z těch, kteří v plaveckém klubu zůstanou. Organizaci a financování dopravy na vzdálené bazény přislíbilo Město Liberec.

Uzavření bazénu v Liberci komplikuje činnost spolkům. Do Jablonce se jim nechce

Omezí zavření bazénu i školy, popřípadě univerzitu?

Ano, školní plavání projde reorganizací. Zavření bazénu situaci komplikuje i Technické univerzitě v Liberci (TUL), výuka už od tohoto semestru probíhá v sousedním Jablonci nad Nisou. V létě navíc po deseti letech pořádá univerzita České akademické hry a plavecké disciplíny se tak v libereckém bazénu nemohou uskutečnit, i když většina z ostatních 20 disciplín proběhne v městě pod Ještědem. To přináší komplikace po organizační stránce. „Výuka plavání tím určitě narušena je, podmínky nejsou ideální, ale jsme rádi, že nám v jabloneckém bazénu vyšli vstříc, a můžeme tak výuku plavání zachovat tam, i když bez obtíží se to neobejde. Komplikace plynou z toho, že v Jablonci mají pouze 25metrový bazén, kdežto v Liberci jsme plavali v padesátimetrových dráhách, kam mohu umístit víc plavců. Další omezení je doprava. Studentky a studenti se na výuku dopravují sami a je potřeba rozvrhy přizpůsobit tomu, aby měli čas na dojezd,“ řekla garantka plaveckých předmětů na Katedře tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

V Liberci zůstane jediným podobným zařízením Aquapark v Centru Babylon. Jak se na to připravují?

Žádná opatření v souvislosti s uzavřením libereckého bazénu zde nepřijali a ani je nechystají. „Lze předpokládat, že část návštěvníků z libereckého bazénu přejde k nám, zejména ta část, která využívala zábavní část a saunu. Na zvýšený příliv návštěvníků jsme u nás zvyklí, zejména v období prázdnin a nepříznivého počasí,“ podotkla referentka marketingu Kateřina Plšková. Aquapark Babylon mimo jiné nabízí čtyři tobogány včetně adrenalinového trychtýře - Spacebowlu, bazény s teplotou vody 27 až 30 stupňů Celsia, vodní skluzavky, divokou řeku, whirlpooly, vodotrysky a gejzíry. Otevírací doba je každý den od 10 do 21 hodin, v pátek a sobotu je provoz prodloužen do 22 hodin. Ceník najdete zde.

Ze Smržovky se poprvé v Česku poběží raritní závod se psy Dogaining

Nejbližší klasický bazén je v Jablonci nad Nisou. Co to pro provozovatele znamená?

Zefektivnili odbavení návštěvníků. Museli přistoupit k omezení maximální doby vstupenky na dvě hodiny a ke zkrácení dobu odchodu z 20 na 15 minut. Kapacita je omezena na 300 návštěvníků v jednom momentě. Otevírací doba pro veřejnost je následující: pondělí 06:00 –15:00, 17:00 –21:30; úterý 06:00–21:30; středa 06:00–21:30; čtvrtek 06:00–21:30; pátek 06:00–21:30; sobota10:00–21:30; neděle10:00–20:00; svátky10:00–20:00. Ceník najdete zde.

Kam v rámci Libereckého kraje mohou vyrazit za plaváním v krytém bazénu?

Kromě zmiňovaného bazénu v Jablonci nad Nisou a Stráži pod Ralskem je krytý bazén v Jilemnici, v České Lípě a Turnově.

Mohlo by vás zajímat: Z Prahy pod Ještěd na rok. Historická souprava bude brázdit liberecké koleje