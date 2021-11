Budova a zařízení je ale v tak špatném technickém stavu, že se provoz může brzy zkomplikovat. Koncem roku totiž končí část zákonných revizí u tobogánů, tlakových nádob, alarmů a čidel nebo výtahů či elektrických obvodů. Ve cvičebním sále u posilovny téměř nefunguje zvuková technika a u tobogánů je potřeba zprovoznit kamerový systém. Otazník pak visí nad provozem největší atrakce libereckého bazénu, kterým je červený tobogán. U něj hrozí, že pokud po třech letech neprojde velkou revizí, bude muset být z technických důvodů uzavřen.

„Termíny na revize máme předjednané. Jestli vše projde, uvidíme, až dorazí na místo revizní technik. U tobogánu je otázkou, na kolik bude schopný prověrkou projít. I kdybychom ho nedali do provozu, není to nezbytné pro provoz bazénu. Tím jsou hlavně vodní plochy,“ řekl Deníku náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, který má bazén na starost. Právě on byl doposud jediným zaměstnancem společnosti Bazén Liberec.

Rada města tento týden schválila jmenování dvou nových jednatelů, kterými se stali Robert Korselt a Petr Kořínek, který je souběžně zástupcem největšího plaveckého oddílu SPK Slavia Liberec. „Změna zakladatelské listiny a rozšíření počtu jednatelů souvisí s chystaným převzetím ostrého provozu plaveckého bazénu od 1. ledna 2022. Společnost bude nakládat s miliónovými finančními částkami, je proto účelné a racionální zajistit rozhodování dvěma jednateli (nutný spolupodpis při operacích nad 100 tisíc), tedy jít cestou snižování rizik i vzájemného sdílení zodpovědnosti. Stejný model už statutární město, jako jediný společník, uplatňuje ve společnosti Sportovní areál Liberec,“ vysvětlil Langr.

Zajištění hladkého předání provozu bazénu hraje do karet i fakt, že pod městskou společnost přejdou kromě dvou nebo tří lidí všichni současní zaměstnanci, kteří se o chod plaveckého areálu starají. Při přípravě převzetí se totiž ukázalo, že bazén je v tak špatném technickém stavu, že jeho chod jsou schopní prakticky zajistit jen zaměstnanci Ještědské sportovní. „Jakoukoli hodinu může nastat problém, protože bazén je ve špatném stavu. Je tedy dobře, že lidé, kteří se zařízením pracují a dokážou si poradit, zůstanou a pomohou nám s provozem. Doufáme, že to bude přátelský rozchod a že když bude potřeba, budeme se moci na bývalé provozovatele obrátit,“ dodal Langr.

Podle Jana Švece z Ještědské sportovní by pro nového provozovatele neměl být problém bazén převzít a naučit se ho řídit. „Naučí se to tak, jako jsme se to museli naučit my. Díky dlouholeté zkušenosti máme přehled, kam v případě problému sáhnout nebo na koho se obrátit. Bazén je už dožitý a město to ví. Provoz kromě divoké řeky nicméně není omezen,“ řekl Deníku Švec, který výpověď z nájmu poslal městu hlavně kvůli nejasnosti termínu generální opravy bazénu. „Stále není jisté, kdy k rekonstrukci dojde. Bazén rok vydrží, ale dva nebo tři roky už ne. Jeden smrťák mi stačil. Platících plavců navíc chodí čím dál méně a my proděláváme kalhoty,“ doplnil Švec.

Aby mohlo město bazén od nového roku otevřít, musí také uzavřít řadu nových smluv, třeba o dodávce elektřiny nebo pronájmu. „Z právního hlediska bychom měli být připraveni, provoz jako takový přebíráme prakticky již od července. Čekají nás ekonomické a marketingové modely, zajištění některých revizí, podpisy pracovněprávních smluv se zaměstnanci, kteří přejdou od JS, provozní a návštěvní řády pro KHS a mnoho dalších věcí. Ale vše směřujeme k tomu, abychom v lednu skutečně zahájili, pokud nám cestu nezkříží nějaký technický či technologický problém,“ uvedl Langr.

Plánovaná rekonstrukce za téměř miliardu korun je podle něj stále ve hře. Město teď čeká na dokončení projektu a zapracování připomínek supervizora, až pak může začít stavební řízení. „Jestli budeme zakázku vypisovat my nebo nové vedení města a za kolik to bude, se teprve uvidí,“ doplnil náměstek.