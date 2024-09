Noční vyžití v městě pod Ještědem zpestřuje nový podnik, který zároveň vdechl nový život dlouho opuštěnému místu v Pražské ulici. Za jeho zrodem stojí liberecký rodák Radim L. Šmíd, který při dokončování vysoké školy začal společně s kamarády pociťovat, že je noční studentský život už tolik nenaplňuje.

Při hledání alternativ postupně zjistil, že v Liberci chybí místo, kde by si lidé mohli v klidu posedět, ale zároveň užít kvalitní hudbu, aniž by museli platit vysoké vstupné jako v klubech. A to se rozhodl změnit stvořením místa, kde noční život dostane tu správnou péči a atmosféru, kterou si zaslouží.

Od prvotního nápadu otevřít vlastní podnik až ke slavnostnímu otevření baru uplynulo přibližně rok a půl. Jelikož chtěl mít vše pod kontrolou, rozhodl se udělat co nejvíce věcí sám. Postavil se tak před velkou výzvu, která mu přinesla řadu cenných životních zkušeností. Osvojil si dovednosti v oboru elektroinstalace, instalatérství, designu prostor, odhlučnění taneční místnosti a tvorby nápojových lístků. Jednalo se o jeho první velký projekt.

„Jako někdo, kdo předtím s manuální prací moc zkušeností neměl, to nebylo vždy snadné. Často jsem se potýkal s frustrací a pochybnostmi, zda jsem se vydal správným směrem, obzvlášť když se otevírání baru neustále posouvalo,“ svěřil se mladý muž Deníku s tím, že nakonec je za vše neuvěřitelně vděčný. „Každá z těchto výzev mě naučila nejen manuální zručnosti, ale také mi poskytla cenné lekce v trpělivosti, vytrvalosti a významně posílila můj charakter,“ osvětlil.

Prostředí Pražské ulice ho okamžitě okouzlilo a přesně odpovídalo jeho představám. Původně plánoval, že podnik ponese název, který by odrážel vazbu na hudební akce pod značkou Reichentech. Chtěl tím zdůraznit své i svých přátel spojení s elektronickou hudbou. S rýsujícím se postupem začali ale přemýšlet o názvu, který by jednak odrážel charakter místa a zároveň oslovil co nejširší veřejnost. A tak se zrodilo označení „Pražská“.