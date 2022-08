Hygienici specializující se na nezávadnost spotřebního zboží v průběhu druhého čtvrtletí provedli v Libereckém kraji 51 kontrol. Zaměřili se při nich zejména na to, zda se na pultech obchodů neobjevují nebezpečné výrobky. A několik takových skutečně objevili. Vedle zmíněného bambusového nádobí narazili i nebezpečné plastové hračky, konkrétně panenky a nafukovací hračky, u nichž se zjistilo nadlimitní množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech.

„V tržní síti v Libereckém kraji hygienici našli 28 těchto výrobků, které byly okamžitě staženy z prodeje. Za prodej těchto nebezpečných výrobků uložili tři pokuty v celkové výši 5 tisíc korun,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.

Ftaláty

Estery kyseliny ftalové nebo jinak ftaláty se používají zejména jako změkčovadla do plastů nebo jako přísada kosmetiky. Člověk s nimi přichází do styku denně, jsou v obalech, dýchá je, například když se uvolňují z podlahových krytin, do těla se dostávají přes kůži i v potravinách. Zdraví škodlivé jsou pouze některé druhy ftalátů, zejména při vývoji člověka. Mimořádně citlivé jsou z tohoto hlediska zejména mužské pohlavní orgány ve fázi vývoje, i když účinky ftalátů jsou prokázána i na játra, ledviny, plíce a na srážlivost krve.

Kontroloři se v poslední době hodně zaměřují i na potravinářské obaly a jejich zdravotní nezávadnost. „Jedná se o různé druhy plastových a skleněných lahví, džbánů, plastových misek, talířů, kelímků, hrnků, fólií, víček, uzávěrů, ale i papírových krabic, tácků, balicího papíru, plechovek, soudků aj. Každý, kdo potravinářské obaly v tržní síti používá, musí mít prohlášení o bezpečnosti takového výrobku v souladu s platnou legislativou,“ vysvětlila vedoucí oddělení předmětů běžného užívání Alena Machková.

Nebezpečné vůně a mýdla

Od března letošního roku také vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské unie, které označilo za toxickou pro reprodukci aromatickou látku nazývanou Lilial, již výrobci přidávají do parfémů či mýdel a další kosmetiky. Hygienici se proto zaměřují i na prověrku výrobků na pultech prodejen a zjišťují, zda tuto toxickou látku neobsahují. O 1. března 2022 je totiž zakázaná.

„Bohužel musím konstatovat, že z našich zjištění vyplývá, že v desítkách různých druhů parfémovaných kosmetických přípravků se tato látka stále ve složení výrobku dle značení na obalech vyskytuje,“ konstatovala Machková.

Jedná se mimo jiné o parfémy, sprchové gely, mýdla, deodoranty, koupelové soli. „Všechny takové výrobky, které jsme nalezli v rámci kontrol, byly ihned staženy z prodeje. I přesto se mohou takové výrobky nadále vyskytovat v tržní síti i v internetových obchodech. Spotřebitelé by si složení výrobku měli při nákupu zkontrolovat. Někdy bývá používáno označení butylphenyl methylpropional, jedná se o tutéž látku,“ upozornila hygienička.

Nebezpečné výrobky



Hračky

Nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 8“x 6“

Nafukovací rukávky ARM CIRCLE, NUMEROUS STAR ®, 10“x 6“

Panenka Sweet Housebold, GIRL BEAUTY SET, NO.223-AAPředměty a materiály přicházející do styku s potravinami

Creative kids, visit a farm – sada plastového nádobí

BAMBOO CUP

PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail - sada šálků a talířků

PANDA BAMBOO CUPS 4 pcs, Euro Trail - hrnky

PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail - sada šálků a talířků

Bamboo Fiber Kids set - jídelní set pro děti do 3 let



