/FOTO, VIDEO/ Báje Daidalos a Ikaros ukazuje následky pýchy a nedostatku pokory. Jeden z bájných hrdinů přiletěl do Liberce a střemhlavý let Ikara mohou lidé spatřit v hale vlakového nádraží nad místním schodištěm. Socha Ikara od výtvarníka Rudolfa Svobody původně zkrášlovala pražskou menzu koleje Větrník, jejíž výstavba probíhala v letech 1968 až 1974.

V roce 2020 se schylovalo k demolici objektu a libereckému Spolku za estetiku veřejného prostoru se po dohodě s developerem podařilo sochu získat a dopravit do města pod Ještědem. Jelikož si přáli, aby se vrátila do veřejného prostoru, oslovili několik institucí a nabídku zápůjčky přijala nakonec Správa železnic. „Jsme rádi, že se tak stalo symbolicky ke stému výročí narození Ikarova autora. Výtvarné umění do veřejného prostoru patří, a to zejména tam, kde se lidé denně rutinně pohybují,“ stálo v prohlášení spolku.

