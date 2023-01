Od 10.15 hodin by měl Babiš vystoupit na libereckém Soukenném náměstí, ve 13.15 se pak přesune tramvají do Jablonce nad Nisou, kde by podle programu měl být v Komenského ulici, na Mírovém náměstí a Dolním náměstí.

V prvním kole prezidentských voleb Babiš v Liberci skončil za svým soupeřem pro druhé kolo Petrem Pavlem. Babiš tu získal 30,83 procenta hlasů, Pavel 40,06 procenta. V rámci celého Libereckého kraje byl Pavlův náskok těsnější: 35,60 procenta, Babiš měl 34,39 procenta.