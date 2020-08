V současné době město eviduje na svém území asi 120 nepojízdných aut. „Liberec potřebuje pro udržení pořádku ve městě a pro vynucení dodržování dopravních předpisů čas od času odtáhnout automobil. Odtažený automobil buď tvoří překážku v silničním provozu, toto rozhodne Policie ČR či městská policie, anebo je to auto nezpůsobilé a nemá na komunikaci co pohledávat, o tom rozhodne silniční správní úřad,“ vysvětlil náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Liberec vypíše nové výběrové řízení na zajišťování odtahu a úschovy vozidel a likvidaci autovraků na příštích pět let. Původní provozovatel odtahové služby ukončil smlouvu z ekonomických důvodů letos v létě. Nově bude odtah vozidel prováděn od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Po konzultaci s Městskou policií Liberec byl navržen i takzvaný mimořádný odtah (mimo uvedenou dobu). Týkat se bude pouze vozidel, která tvoří překážku na pozemních komunikacích. Cena za mimořádný odtah by měla být maximálně o 1,5násobek vyšší než za běžný odtah. „Nechceme na tom vydělávat. Náklady tak přeúčtujeme majiteli vozidla, který ale bude muset zaplatit také pokutu,“ připomněl Jiří Šolc a dodal, že město nutně potřebuje také odstavnou plochu pro odtažená auta v dosahu městské hromadné dopravy o rozloze tak pro sto aut, což podle něj není jednoduše řešitelný požadavek.

Pokud se majitel vozidla přihlásí a zaplatí vyčíslené náklady, auto mu bude vydáno, pokud se nepřihlásí, automobil bude prodán v dražbě nebo ekologicky zlikvidován.

„Řada lidí se na mě obrací a posílá mi fotky vraků ve městě. Naposledy to bylo v ulicích Široká nebo Sametová. V roce 2018 došlo k likvidaci dvou vraků na náklady města, vloni nebyl zlikvidován žádný vrak, přitom nám jich občané nahlásili čtyřicet,“ vysvětlil primátor Liberce Jaroslav Zámečník a dodal, že hlavní překážkou byla komplikovaná legislativa.

Zákon o pozemních komunikací totiž znemožňoval označit auto za vrak, pokud mu nechyběly podstatné části vozu. „Bylo to velice těžké, protože mezi podstatné části vozu se nepočítá zrcátko, stěrače ani kolo,“ řekl Zámečník.

Ročně by mohlo z ulic zmizet až 90 vraků

Od jara letošního roku už ale platí nová legislativa, podle níž lze za nezpůsobilé provozu považovat také automobil, které nemá zaplacené povinné ručení nebo platný doklad o technické kontrole. „Tím pádem se dostane do toho soukolí, které může vést k tomu, že bude auto odstraněno z komunikace,“ upřesnil Šolc.

Správní úkony k likvidaci nezpůsobilých vozidel a autovraků už město koná a nově vysoutěžený „odtahovač“ by mohl svoji činnost zahájit už v září tohoto roku. „Počítáme s tím, že bychom mohli mít kolem 80 až 90 odtahů ročně,“ dodal primátor Zámečník.