V podhůří Krkonoš se přibližně na 320 hektarech půdy pase skot v ekologickém zemědělství, kterému se věnuje firma Zemex. Jejím cílem je produkce kvalitní a hodnotné biosuroviny, která je získávána s nejvyšším respektem a úctou k chovaným zvířatům a k okolní přírodě. Maso a výrobky z něj nabízí buď v Rokytnici nad Jizerou, kde sídlí, nebo přes e-shop. A jelikož se v poslední době jejich okruh zákazníků ustálil a příliš se nerozšiřuje, rozhodli se po inspiraci u kolegů rozšířit možnosti prodeje. A tak se před pár dny objevil v městě pod Ještědem automat na biohovězí.

Automat na biohovězí z Krkonoš. | Foto: Deník/Jiří Louda

„Ve Vrchlabí už automaty na maso má někdo jiný, a když jsme to u nich byli obhlédnout, tak jsme jim slíbili, že jim tam nebudeme dělat konkurenci. Liberec je naše krajské město, má hodně obyvatel, úřadů a kupní síla lidí ve městě je přece jenom silnější než na vesnicích. Obchodní centrum Forum jsme si vybrali proto, že je tam automat pod střechou, s napojením na elektřinu a pod dohledem kamer,“ sdělila jednatelka firmy Zemex Jana Bémová s tím, že od novinky si slibují rozšíření okruhu zákazníků.

Jedná se o jejich první automat a zájemci si v něm mohou pořídit biohovězí a masné výrobky z něj jako polévky, omáčky či paštiku. Zvířata jsou porážena na biojatkách v Železném Brodě. Balíčky do automatu mají hmotnost přibližně 500 gramů a pro e-shop a přímý prodej jeden kilogram. Takto rozdělené maso balí do vakua a nechávají zrát 21 dní při teplotě 3 stupně Celsia a teprve potom prodávají.

„Maso takto vyzrálé má zcela jiné senzorické vlastnosti než maso čerstvé, které můžeme koupit normálně v řeznictví. Je voňavější, šťavnaté, křehké a jeho příprava v kuchyni následně díky vyzrání nezabere tolik času. Při dodržení skladovací teploty zákazníkovi v lednici vydrží i několik týdnů od data balení,“ zdůraznila Bémová. Masné výrobky sami vaří, recepty si ozkoušeli a trvalo nějakou dobu, než je vyladili. Veškeré koření, zelenina a další suroviny, které používají k výrobě, jsou v biokvalitě.

V automatu je stálá teplota 3 stupně Celsia, takže maso tam nadále zraje, a protože nedochází k teplotním výkyvům, tak se nemůže ani zkazit. „Samozřejmě máme evidenci, kdy jsme maso balili a výrobky vařili, takže sledujeme dobu trvanlivosti. Automat je doplňován podle potřeby, protože nám chodí upozornění na každý prodej. Rovněž máme zpracován provozní řád automatu,“ podotkla jednatelka.

Historie Zemexu se začala psát už v devadesátých letech minulého století, v roce 2000 vstoupili do systému ekologického zemědělství a v roce 2014 došlo k ukončení chovu mléčného skotu a výroby mléka a následnému přechodu na chov masného skotu. O pár let později vybudovali bourárnu a zrárnu masa. „Chceme lidem říct, že maso je zdravé a když pochází z takových chovů a podmínek jako jsou ty naše, tak je kvalitní. Že kolikrát pracujeme i ve svém volném čase, o sobotách a nedělích, o svátcích, abychom stihli maso připravit a výrobky uvařit. Že vše bylo vyrobeno pečlivě, ručně a poctivě. Že si sice připlatí oproti tomu, co by za podobný výrobek zaplatili v supermarketu, ale naše kvalita je úplně někde jinde,“ uzavřela Bémová.