/FOTO/ Dát si ranní kávu s výhledem na majestátní hrad a zámek ve Frýdlantu budou moct návštěvníci tamního nově zrekonstruovaného autokempu. V roce 2010 ho poničila tisíciletá voda a od té doby čekal na probuzení. Frýdlant na rekonstrukci kempu dokázal najít v rozpočtu zhruba 31 milionů a udělat z něj moderní místo pro kempaře, 1. června ho tak může otevřít veřejnosti. V prvním měsíci ubytuje návštěvníky s 30% slevou.

V sobotu 1. června se ve Frýdlantu otevře po první etapě rekonstrukce autokemp pod hradem a zámkem. V letošní turistické sezóně nabídne ubytování pro stany, obytné automobily a karavany. V příštích etapách se pak počítá i s chatkami.

Přestavba autokempu začala v červnu loňského roku a celkem přišla na zhruba 31 milionů korun, které šly z městského rozpočtu. V prvním měsíci provozu si Autokemp Frýdlant připravil pro své návštěvníky speciální dárek, kterým je 30% sleva na ubytování.

Stellplatzy a další zázemí pro karavany

„Areál, ležící v lokalitě takzvaného Podzámčí, se v rámci první etapy rekonstrukce dočkal opravy a rozšíření sociálního zázemí, vybudovány byly inženýrské sítě tak, aby fungovaly vodovodní a elektrické přípojky, obnovou prošly cesty v kempu, vznikla jednotlivá místa vybavená pilířky s připojením na elektřinu pro obytná auta a karavany včetně takzvaných stellplatzů, tedy míst, kde mohou tyto vozy provést základní údržbu, vyprázdnit toaletu, vylít šedou vodu a načerpat čistou vodu,” řekla vedoucí Investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Dana Kiliánová.

Přibyla také nová recepce s denní místností pro zaměstnance, toaletou, bistrem s krytým posezením a v autokempu samozřejmě nechybí ani připojení k internetu.

„Trvalo téměř 14 let, než se podařilo dotáhnout záměr obnovy autokempu do fáze, kdy se otevírá veřejnosti. Nejprve bylo nutné odstranit všechny povodňové škody na infrastruktuře, připravit jednotlivé kroky rekonstrukce, pak nás zbrzdil, stejně jako všechno ostatní, Covid-19. Jsem proto nesmírně rád, že teď už budeme moci v tomto krásném prostředí přivítat první turisty. Protože jestli nám ve Frýdlantu něco chybělo, pak to bylo právě ubytování pro návštěvníky s vlastním stanem nebo obytnými auty či karavany,“ dodal starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Ve frýdlantském autokempu vítají i psy

Autokemp Frýdlant nabízí návštěvníkům 25 stání pro obytná auta a karavany a plochu pro stany. Jeho kapacita je zhruba 250 osob. “Připravujeme v nejbližší době i stavbu dětského hřiště a v příštím roce chatek, po kterých se lidé samozřejmě ptají. Kemp je bezbariérový a otevřený i zvířatům návštěvníků,“ vysvětlila Martina Černá z Majetkospráního odboru Městského úřadu Frýdlant.

Město Frýdlant bude autokemp v tomto prvním roce provozovat samo. „Počítáme s tím, že v prvním roce bude kemp fungovat v určitém provizoriu, prostě se ty věci budeme učit, i když jsme v předchozím roce sbírali zkušenosti z provozů jiných autokempů na řadě míst naší republiky,“ dodal starosta města.

Také ceník vychází ze srovnání podobně velkých kempů. „V červnu nabízí frýdlantský autokemp slevu 30% na ubytování, a to je určitě skvělá příležitost vzít stan nebo sednout do „obytňáku“ a přijet si Frýdlant pořádně prohlédnout a projít,” dodal místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Vedle kempu je pivovar, naproti jsou tenisové kurty, za nimi Lesní naučná stezka a křížová cesta a centrum Frýdlantu pak nabízí prohlídku muzeí, radnice, výhled z věže nebo procházku kolem našich tří kostelů. “Máme tu prostě krásně, tak se přijeďte přesvědčit,“ pozval místostarosta.

V obnově autokempu chce město pokračovat i v příštích letech. V dalších krocích chystá kromě stavby chatek také další doplnění sociálního zázemí včetně šaten a jako poslední část obnovy pak vznik koupaliště nebo jakéhosi biotopu. Bude ale záležet na finančních prostředcích, které se podaří získat nebo ušetřit. Jde o totiž o velmi nákladnou záležitost.

