„Pandemie koronaviru přinesla kromě řady negativních věcí také jednu pozitivní, která je sice trochu znouzectností, ale vlastně ji všichni vítáme. A tím je obrovský boom turistiky pro naší zemi ve chvílích, kdy je cestování do zahraničí komplikované. Chceme proto tento trend také podpořit a turistům vytvořit co nejlepší podmínky. A to jak pro turistiku s obytnými přívěsy či obytnými auty, tak i pro turisty jen tak se stanem,“ vysvětlil starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.