Mimořádnou změnu pro cestující si připravila společnost KORID LK. Ta spočívá v posílení spojení v ranní špičce na lince 141 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Linka 141 se dočkala posílení spojů. | Foto: Liberecký kraj

Od pondělí 16. října se tak vždy po 7. hodině vydá na trasu do Jablonce nad Nisou další spoj, a to z důvodu vzrůstajícího počtu dojíždějících žáků ze sousedního Liberce. V kombinaci se stávajícím spojem v 7:15 se tak významně navýší kapacita. Už v minulosti se posílení dočkal spoj přijíždějící na půl devátou do Liberce, jehož obsazenost překročila sto cestujících.

Zatím jde o dočasné řešení do doby prosincových změn jízdních řádů. Rovnou trvalou změnou je však posílení v odpolední špičce přidáním spoje v 15:50 z terminálu Fügnerova do Jablonce nad Nisou. „Linka 141 patří k jedné z nejvytíženějších linek v Libereckém kraji. Nasazujeme na ni převážně 15metrové autobusy a počet cestujících trvale stoupá,“ uvedl statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

Další úpravy prověřuje a připravuje KORID LK od 10. prosince letošního roku. Tentokrát by se mělo jednat o posílení ranní špičky ve směru do Liberce s příjezdy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní, kde už dnes platí desetiminutový interval.

„Připravujeme soubor opatření, ale v ranní špičce jsme pochopitelně nejvíce limitováni disponibilitou vozidel i řidičů. V případě linky 141 pak také kapacitou terminálu Fügnerova, kde nechceme a nemůžeme zablokovat provoz dalším vozidlem,“ vysvětlil jednatel společnosti Otto Pospíšil. „S posílením nabídky spojů současně věříme, že dojde i ke snížení zpoždění, která ve špičce vznikají,“ dodal.