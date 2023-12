Na nákup, na poštu či úřady nebo k lékaři. Cestující mohou od začátku týdne využívat přímé autobusové spojení mezi Chrastavou a Kryštofovým Údolím. Doposud museli lidé mezi městem a obcí cestovat přes krajské město.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Na lince 77 budou jezdit tři páry spojů dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Na úhradě nákladů na nadstandardní dopravní obslužnost se dohodla zastupitelstva obou obcí.

„Jsem rád, že se podařilo tuto záležitost prosadit. Přímé spojení se tak stalo běžnou záležitostí a lidé ho budou moci využívat,“ řekl starosta Chrastavy Michael Canov během historicky první přímé jízdy.

Nový spoj ocenili i další cestující, mezi nimi například seniorky, které vyrazily do Chrastavy na nákupy. „Je to skvělé. Když pojedu autobusem do Chrastavy v 11 hodin, tak za hodinu můžu jet zpět. Přes Liberec to bylo opravdu zdlouhavé,“ shodly se.

Po trase bude kroužit menší autobus, který nemá problémy s tím, aby zajel pro cestující na náves do Andělské Hory. Všichni zájemci, kteří se budou chtít svézt právě odsud, si musejí předem zavolat na dispečink, aby pro ně autobus zajel. Kontakt na centrální dispečink IDOL je +420 704 702 000.

Jízdní řád nové přímé linky mezi Chrastavou a Kryštofovým Údolím.Zdroj: idol.cz

„Je to pro mě zajímavé, já jsem v Kryštofově Údolí vyrůstal, je to pro mě rodná obec, pak jsme se kvůli škole a práci přestěhovali do Andělské Hory, ale měli jsme tady dál dědu a babičku. Já jsem sem jezdil na kole, na motorce, autem, vlakem a po 58 letech mohu do Kryštofova Údolí jezdit autobusem,“ svěřil se obyvatel Andělské Hory Rudolf Bouda.

Přímá spojení ocenila i starostka Kryštofova Údolí Jana Blažková. Podle ní začala být situace neúnosná v okamžiku, kdy došlo ke zrušení pobočky České pošty v Machníně a obyvatelé obce museli kvůli poštovním záležitostem právě do Chrastavy. „Nebylo možné se tam dostat co nejrychleji veřejnou dopravou. Věřím, že ten spoj bude hojně využíván,“ dodala Blažková.