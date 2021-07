Jízdné se dá platit v eurech, polských zlotých nebo českých korunách a na linku se vztahuje tarif IDOL i mezinárodní turistická jízdenka Euro-Nisa-Ticket. Autobus vyjíždí každou sobotu a trasu absolvuje třikrát za den.

„Je to skvělá zpráva, že se podařilo po covidu linku zase obnovit. Využívala jsem ji s přítelkyněmi v minulosti, kdy jsme se vydávaly do Polska. Bydlíme kousek od Hrádku, a tak to pro nás bylo jednodušší, než tam jezdit vlakem. Těšíme se, až si zase vyjedeme na výlet,“ řekla Deníku Eva Pospíšilová.

Čeští turisté mohou přes hranice pohodlně vyrazit autobusem do vyhlášených lázní na polské straně Jizerských hor, na nově vybudovanou stezku v korunách stromů nebo lanovkou na Stóg Izerski a odtud dále do Jizerských hor. Polští lázeňští hosté ze Świeradówa-Zdróje zase mohou s touto linkou objevovat krásy české i německé země a Frýdlantští se mohou vypravit přes Žitavu až na turisty oblíbený Oybin. Spojení mohou využít také obyvatelé Liberce, a to díky provázanosti linky s vlaky ve Frýdlantu na trase Bogatynia – Liberec a zpět a také v Raspenavě na lince Liberec – Świeradów-Zdrój a zpět.

„Není to jediná mezinárodní autobusová linka, kterou Liberecký kraj provozuje. Zajišťujeme také regionální autobusové linky číslo 645, 669 a 689 do Bogatynie, Zgorzelce či Sieniawky,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj autobusové linky do Polska finančně podporuje: za měsíc květen částkou 82 144 korun pro linku číslo 645, 132 420 korun pro linku 669 a 60 622 korun pro linku 689.

Linku 691 pak platí společně Liberecký kraj, okres Görlitz, město Bogatynia a Świeradów-Zdrój. Zástupci samospráv aktuálně podepsali smlouvu, která zajistí provoz autobusu až do změny jízdních řádů v prosinci 2022. V případě zájmu cestujících může být linka prodloužena i do dalších let.

„Linka byla loni velmi dobře hodnocena cestujícími ze všech třech zemí i přesto, že loňský rok byl ovlivněn pandemií covid-19. V souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření se na nás již delší dobu obracejí obyvatelé všech tří zemí s dotazy na obnovení provozu. Věříme, že s její pomocí se nám podaří turisticky zajímavé regiony v Česku, Německu i Polsku propojit,“ dodal krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták. Za pilotní období až do uzavření hranic využilo linku asi dva tisíce cestujících.

Otto Pospíšil ze společnosti KORID LK, která dopravu v kraji koordinuje, uvedl, že jízdní řád linky je stejný jako vloni. „Na základě připomínek cestujících však byla do trasy linky přidána zastávka Straźacka-Tewa u parkoviště nad lanovkou, odkud se dá vyrazit pěšky na hřeben hor,“ upřesnil Pospíšil.