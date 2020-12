Auto srazilo cyklisty na křižovatce s Jabloneckou ulicí.

"Jeden z cyklistů utrpěl těžké poranění, byl při vědomí převezen na traumacentrum do liberecké nemocnice. Do Liberce jsme převezli i druhého cyklistu se středně vážným zraněním," uvedl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Ten zároveň apeloval na cyklisty, aby při současném počasí, kdy málokterý řidič čeká na silnici jezdce na kole, byli obzvláště opatrní. Neměli by také zapomínat na dobře viditelné oblečení.