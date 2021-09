Nehodu nyní vyšetřují a dokumentují dopravní policisté, kterým by pomohly informace případných svědků karambolu. "Pokud jste průběh nehody viděli, ozvěte se nám na naši bezplatnou tísňovou linku 158," uzavřela Baláková.

"Při střetu žena dopadla na kapotu a čelní sklo vozu. K nehodě byli přivolání záchranáři, kteří chodkyni odvezli na ošetření zranění do nemocnice. Dechová zkouška u obou účastníků ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyli," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.