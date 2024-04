Kompletní rekonstrukcí projde letos ve Frýdlantě atletický ovál za zimním stadionem. Město Frýdlant se na jeho modernizaci snažilo v předchozích letech už třikrát získat dotaci, pokaždé ale neúspěšně. Letos se rozhodlo, že tolik potřebnou obnovu atletického oválu zrealizuje i bez případné dotace, a to z vlastního rozpočtu.

Atletický ovál ve Frýdlantě se letos dočká modernizace. | Foto: Foto: Město Frýdlant

Frýdlant využije ještě poslední šanci na získání dotace během dubnové výzvy Národní sportovní agentury, ale do rekonstrukce se pustí bez ohledu na výsledek. Práce by měly začít v květnu a potrvají čtyři měsíce. Celkem by měla modernizace přijít na 19 milionů korun.

„Atletický ovál za zimním stadionem opravdu neodpovídá naší představě sportoviště 21. století. Je škvárový, a kromě doskočiště pro skok do dálky, které je také nedostatečné, nemá žádné další zázemí pro atletiku. Frýdlant má už několik let připraven projekt na modernizaci tohoto oválu, snažili jsme se ale získat na ni dotaci. Bohužel se to zatím nepodařilo, a tak zastupitelé rozhodli, že ovál zmodernizujeme i v případě, že se dotaci ani napočtvrté získat nepodaří. Za peníze z městského rozpočtu,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Pobytové schodiště či plovoucí mola. Okolí liberecké přehrady získá novou tvář

Práce na modernizaci atletického oválu by měly začít v květnu a potrvají zhruba čtyři měsíce. „Během té doby se škvárový ovál se skokem do písku promění v moderní zázemí pro atletiku. Vzniknou čtyři běžecké dráhy z tartanu s délkou 400 metrů a rovinkou v délce 100 metrů, děti i dospělí se mohou těšit na cvičnou plochu s umělým povrchem a výsečí pro hod koulí a nové zázemí pro skok do dálky s pískovým doskočištěm,“ vypočítává starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„Přilehlá plocha kolem atletických drah bude z vnější strany ozeleněna a upravena, počítáme se zpevněnou plochou ze zámkové dlažby do ulice Bezručovy pro vozidla údržby a také s opravou stávajícího oplocení. Plocha bude také odvodněna,“ doplňuje vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Dana Kiliánová.

Uvnitř atletického oválu zůstane travnaté fotbalové hřiště, a to v nezměněné podobě.

Doktoři nad Damiánem z Liberce zlomili hůl, rodiče boj o záchranu syna nevzdali

Součástí prací na modernizaci atletického stadionu bude také zajištění zdroje užitkové vody. „V podstatě chceme využít dešťovou vodu svedenou při srážkách ze střechy zimního stadionu například pro zalévání fotbalového trávníku,“ vysvětluje starosta města.

Atletický stadion bude po modernizaci hojně využíván nejen základními, ale i středními školami ve Frýdlantu a také sportovními kluby. „Například mladí hasiči, kteří Frýdlant reprezentují i na mistrovstvích republiky v hasičském sportu, po tartanové dráze volají už léta. Věřím ale, že atletické zázemí může dát vzniknout i novému sportovnímu klubu, který se bude zaměřovat na atletiku. A že se tím sportovní vyžití ve Frýdlantu zase rozšíří,“ uzavírá místostarosta města Jiří Stodůlka.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Smrtelné pasti pro motorkáře v Libereckém kraji, kde bourají nejčastěji