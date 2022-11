Celá sbírka se zrodila dílem náhody. Benův kamarád mu vnukl nápad napsat dopis do Kanceláře prezidenta republiky se žádostí o podpis. O pár dní později mu přišla z Prahy obálka, ve které se ukrývala fotka současného prezidenta s podpisem. To vše se odehrálo v květnu před sedmi lety a od té doby v tom sběratel pokračuje.

„V rychlém sledu následovaly podpisy českého dostihového jezdce Josefa Váni a už zesnulého zpěváka Karla Gotta, který připojil i věnování. To mě moc potěšilo,“ nastínil začátky své sběratelské vášně Vokál.

Zpěváci, herci i sportovci

Zaměřuje se na známé a významné osobnosti nejen z České republiky, ale z celého světa. V jeho sbírce převažují zpěváci, herci a sportovci. Ať už se jedná o Madeleine Albrightovou, Rogera Federera, Morgana Freemana, Whoopi Goldbergovou, Rowana Atkinsona známého pro svou roli Mr. Beana, Hanu Maciuchovou, Helenu Vondráčkovou, Zdeňka Svěráka, Mariku Gombitovou či biatlonistky Markétu Davidovou a Gabrielu Soukalovou.

Jakmile jsem ponořila ruce do vlny, už jsem je nevyndala, říká oceněná tvůrkyně

Přesto mu nejde pouze o celebrity. Získal podpisy politiků, biskupů, mluvčích či ředitelů zoologických a botanických zahrad. Ve své sbírce tak má autogramy, které mu věnovali japonský hudební skladatel Yoshihisa Hirano, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ředitel symfonického orchestru v Chicagu Riccardo Muti, starostka Sydney Clover Moore či česká předsedkyně společnosti za práva koček Alice Oppová.

„Toužil jsem po podpisu Emila Zátopka, tak jsem oslovil Český olympijský výbor, zda nemají ještě k dispozici jeho fotku s autogramem. A podařilo se,“ podotkl sběratel s tím, že nedávno oslovil i herečku Julii Robertsovou známou z filmu Pretty Woman a bývalého profesionální tenistu Ivana Lendla.

Když má chuť, sedne si k počítači a do vyhledávače zadá vybrané křestní jméno. Poté systematicky projíždí odkazy a hledá osobnosti, které ho zaujmou. Na nekritický výběr a neposuzování jen podle pomíjivé slávy má vliv i Aspergerův syndrom, který má Ben od dětství diagnostikovaný. Zatímco on rozesílá e-maily nebo posílá poštou ofrankované obálky s průvodním slovem, jeho otec mu pomáhá se zakládáním do šanonů a vede jmenný seznam. V současnosti už zaplnili dvacet složek, které třídí podle profesí. V každé desce je jméno a příjmení, povolání, podepsaná fotka a případné věnování.

Hrady a zámky v kraji uzavřely své brány, chystají bohatý advent

„Osobně na autogramiády nechodím, nemám to moc rád. Tímto způsobem jsem získal dva podpisy, a to musherky Jany Henychové a zpěváka Pokáče, když vystupoval v Hrádku,“ svěřil se sběratel.

Je členem Klubu sběratelů autogramů v Praze a příští rok se chystá na společné setkání. Zná celoživotní sběratele, kterým se podařilo nashromáždit až 15 tisíc podpisů. Sám by se rád dostal minimálně přes deset tisíc kousků. „Chci se tomu věnovat celý život. Líbí se mi, že za tím podpisem stojí konkrétní člověk,“ uzavřel vyprávění Ben Vokál.