Hned několik evropských států pozastavilo očkování proti onemocnění covid-19 látkou AstraZeneca. V Česku se touto látkou stále očkuje, informace o zdravotních problémech a dokonce úmrtích však vnášejí paniku mezi očkovanými i v Libereckém kraji.

Očkování proti covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Pacienti zaregistrovaní dlouhé týdny na vakcinaci AstraZenecu odmítají. „Vakcínu Astra Zeneca bych si píchnout nenechala. Je mi sice už skoro 80, ale ještě tady chci chvíli pobýt,“ uvedla Marie Hádková z Jablonce. I proto se snaží dostat do očkovacího centra, kde většinou očkují vakcínami Pfizer nebo Moderna. Plošně se v České republice očkují senioři starší 70 let poté, co se zaregistrují přes internet.