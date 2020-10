Změna na kolejích. Mezi Ústím, Libercem a Pardubicemi bude jezdit Arriva

Místo modro-krémových vlaků vlaky modrozelené. Na rychlíkové linky z Liberce do Pardubic a do Ústí nad Labem vyjede namísto Českých drah Arriva, která získala od státu smlouvu na sedm let.

vlak Arriva. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Fabián