Největší problém se týká odbavovacího systému, tedy prodeje jízdenek. „Bohužel náš dodavatel nesplnil, co slíbil, i když jsme měli pravidelné kontrolní dny,“ vysvětlil Adamka. Strojky, které používají průvodčí ve vlacích, měly především v prvních dnech provozu problémy s nahráváním jízdenek na krajskou kartu Opuscard.

„Rozhodli jsme se pro změnu dodavatele odbavovacího systému, doručen by měl být do 15. ledna,“ přislíbil Adamka s tím, že i stávající strojky už prošly aktualizací a problémy by měly nastávat jen v minimu případů.

Jízdenku na kartu se nepodařilo nahrát ani během jízdy redaktora Deníku, který služby dopravce na trase z Turnova do Liberce využil ve středu 1. ledna. Jízdenka v papírové verzi je přitom oproti té na kartě dražší a nelze na ni přestupovat. Podle hejtmana Martina Půty mohou cestující takovou situaci reklamovat u krajské společnosti KORID LK. „Budeme to nějakým způsobem kompenzovat, protože jsme od počátku garantovali, že karty fungovat budou,“ ujistil hejtman.

Arriva má s krajem uzavřenou smlouvu v takzvaném brutto režimu, což znamená, že tržby za jízdné jdou do krajské kasy. Kraj tak bude po Arrivě požadovat kompenzaci za ušlé tržby, které se kvůli problémům s odbavením nepodařilo vybrat. „Domluvili jsme se, že propad v tržbách odvodíme zpětně ze statistik dalších měsíců,“ popsal Půta.

Stejně tak bude kraj požadovat sankce za další nedostatky, jako jsou zpoždění, nefungující informační systém či německé nápisy na vozidlech. „Čísla zatím odhadovat nechci, věcí, za které můžeme dopravce sankcionovat, je celá řada. Ve smlouvě máme ustanovení, že se prosinec měl vyhodnotit dohromady s lednem, dneska jsme se s panem ředitelem domluvili na tom, že se prosinec vyhodnotí samostatně,“ řekl hejtman.

Zaplatit sankce je podle ředitele Adamky Arriva připravena. „Máme standardně uzavřenou smlouvu, stejně jako s dalšími kraji, ať už v autobusové nebo železniční dopravě. Pokud ji neplníme, jsou tam nějaká ustanovení, my pak samozřejmě tu sankci zaplatíme a řešíme, jak to napravit, abychom je dále neplatili,“ prohlásil.

Pracují na nápravě

Cestujícím se za komplikace omluvil, některé počáteční problémy, jako třeba nasazení retro soupravy na rychlíkovou linku, už podle něj pominuly. „Co se týká nápisů, intenzivně pracujeme na tom, aby všechny nápisy, kromě těch bezpečnostních, které jsou vícejazyčné, byly v češtině,“ dodal.

Někteří cestující kritizovali také velká zpoždění. Podle dostupných statistik měly vlaky Arrivy v Libereckém kraji v prvním týdnu provozu zpoždění nad pět minut v 21 % procentech případů. V dalším týdnu šlo o 14 % zpožděných vlaků. Údaje za první tři dny tohoto týdne už ukazují zlepšení zpožděno jelo „jen“ 10 % vlaků. „To je z mého pohledu srovnatelné s ostatními dopravci,“ poukázal Adamka.

Arriva od 15. prosince zajišťuje na objednávku Libereckého kraje dopravu na linkách osobních vlaků Liberec Turnov Stará Paka Lomnice nad Popelkou a Železný Brod Tanvald. Kromě toho se s ní cestující v kraji setkají také na rychlíkových linkách Praha Tanvald a Kolín Česká Lípa Rumburk. Ty objednává ministerstvo dopravy.