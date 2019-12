Českým drahám zůstane v Libereckém kraji asi 70 % výkonů, nově část osobních vlaků zajistí soukromá společnost Arriva. Ta bude v kraji na základě objednávky ministerstva dopravy obsluhovat také dvě rychlíkové linky, z Prahy do Tanvaldu a z Rumburku do Kolína.

„Personálně jsme připraveni provoz vlaků zajistit. V našich řadách jsme přivítali na sto strojvedoucích a stevardů, máme i potřebné množství pokladních nebo mechaniků a dalších pracovníků. Náš tým i nadále rozšiřujeme,“ uvedl mluvčí Arrivy Jan Holub.

Kraj smlouvy až nyní uzavírá z legislativních důvodů. „Kromě jednání o cenách jsme se snažili i o jednání o novém vozovém parku,“ popsal náměstek hejtmana Jan Sviták. Na trati z Liberce do Lomnice nad Popelkou tak začnou v barvách Arrivy jezdit jednotky Desiro, u kterých si kraj pochvaluje především jejich nízkopodlažnost.

O nízkopodlažní vlaky ale naopak přijdou cestující na lince z Rumburku přes Českou Lípu do Mladé Boleslavi, Dráhy tam nově nasadí motorové jednotky 843. „V letní turistické sezoně se k nim připojí ještě přívěsný vůz,“ uvedl mluvčí kraje Filip Trdla. Nově nasazené motoráky by měly zlepšit přesnost jízdního řádu na Českolipsku. Výrazněji se vozový park nepromění na trati z Liberce přes Českou Lípu do Děčína ani na tratích ve východní části kraje.

Kromě toho, čím pojedou, ale bude cestující zajímat především to, jaké lístky budou v jakých vlacích platit. Zásadní změna je čeká především na trasách, kde budou jezdit rychlíky Arrivy a „osobáky“ Českých drah, nebo naopak. Dopravci si totiž své jízdenky navzájem uznávat nebudou. Nelze tedy například koupit jízdenku ČD a nastoupit s ním do vlaku Arrivy.

Kde kupovat jízdenky

Řešením při cestách po Libereckém kraji budou integrované jízdenky IDOL platné u všech dopravců. Tyto jízdenky se ale prodávají pouze na nádražích či u průvodčích, nikoli přes internet. Aby mohl cestující s integrovaným lístkem přestupovat, musí navíc vlastnit krajskou kartu Opuscard. Tarif IDOL se v prosinci rozšíří i do některých stanic za hranicemi kraje, například do Libuně či Nové Paky.

České dráhy už také zveřejnily nové přepravní podmínky, podle kterých už nebude v Libereckém kraji nutné při cestách osobními vlaky kupovat lístky na pokladně, lidem je prodá průvodčí ve vlaku i bez přirážky. „V rychlících však platí dosavadní pravidla,“ upozornil mluvčí ČD Radek Joklík. Pravidla se nemění ani na tratích na Frýdlantsku a Tanvaldsku, kde má kraj smlouvu uzavřenou už z dřívějška.

Pro cesty za hranice kraje pak cestujícím nezbude nic jiného než při přestupech mezi dopravci kombinovat více jízdenek.

Jestli nastane na železnici chaos, či nikoli, se ukáže v neděli 15. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. „Připravujeme informační kampaň pro cestující, chceme propagovat tarif IDOL a vysvětlit, jak cestovat v mezikrajských relacích,“ popsal Pavel Blažek z krajské firmy KORID LK.

„Pro Liberecký kraj to není žádné novum, už od roku 2010 máme na území kraje více vlakových dopravců,“ připomněl Sviták. Pomyslnou vlaštovkou se před deseti lety stal německý dopravce Die Länderbahn, který vozí cestující na trati z Liberce přes Hrádek do Německa.