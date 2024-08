Obsazenost vlakových linek společnosti Arriva zůstává stabilní i během přepravních špiček a víkendů. Největší zájem cestujících je o rychlíky mezi Libercem a Pardubicemi a z Prahy do Tanvaldu, což lze přisuzovat rostoucí popularitě turistických destinací, jako jsou Český ráj a Jizerské hory. Tento trend potvrzuje stálou poptávku po pohodlné a dostupné dopravě do oblíbených přírodních lokalit.

Dopravce Arriva v prvním pololetí ve vlacích v Česku přepravil přes 4 miliony cestujících, meziročně o 19 procent více. ČTK to sdělili mluvčí dopravce. Konkurenční RegioJet v pondělí oznámil čtyři miliony pasažérů ve vlacích za první pololetí, meziročně o osm procent více.

"Počet cestujících se zvýšil i přes snížený počet spojů na komerčních linkách, který je způsoben instalací ETCS," uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík. Instalaci nového automatického vlakového zabezpečovače ETCS bude dopravce provádět do konce roku. Leo Express ve srovnání s rokem 2019, před pandemií covidu-19, v prvním pololetí přepravil 646.000 lidí, tedy přibližně polovinu letošního počtu pasažérů, uvedl Sedlařík. Arriva podle mluvčího Jana Holuba s rokem 2019 srovnávat nemůže, protože tehdy dopravce s provozem rychlíkových linek začal až v závěru roku.

Přepravní výkon Arrivy v prvním pololetí činí 127 milionů kilometrů, které cestující s dopravcem najezdili. "Je to dvanáctiprocentní nárůst," uvedl Holub. Ve vlacích Leo Expressu cestující podle Sedlaříka najezdili zhruba 2,32 milionu kilometrů, o 43,5 procenta více než za stejné období loni a více než v roce 2019, uvedl Sedlařík.

Obsazenost linek Arrivy je podle Holuba stabilní i v přepravních špičkách a během víkendů i na linkách do turistických destinací. "Nejvíce využívané jsou rychlíky na trase mezi Libercem a Pardubicemi, velký zájem cestujících je také o rychlíkovou linku z Prahy přes Turnov do Tanvaldu. Mimo jiné to přisuzujeme velkému zájmu turistů a cyklistů o Český ráj a Jizerské hory, které tato linka obsluhuje," uvedl Holub.

Cestující Leo Expressu mají podle Sedlaříka oproti loňsku vyšší zájem o cestování po Česku mezi Prahou a Moravou, dále na Slovensko a do Polska. "Významný podíl na počtu cestujících má regionální trať na Orlicku, která navazuje na komerční linky," řekl Sedlařík. Část poptávky po cestování se podle Sedlaříka postupně přesouvá z pátku na čtvrtek.