Aktivní zálohy české armády lákají nové členy nejen v Libereckém kraji. Vojenská služba v záloze nabízí kombinaci civilního života s obranou státu, odborný růst a finanční benefity. Přesto zájemců podle krajského velitelství v Liberci přichází zhruba stejný počet, jako každý měsíc odejde.

Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí ozbrojených sil České republiky a využívá se především k doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, válečného stavu, ale také při vzniku nevojenských krizových situacích. | Foto: Armáda ČR

Příští rok uplyne dvacet let od zrušení povinné základní služby v Armádě České republiky. Přesto mohou zájemci vstoupit do aktivní zálohy, která kombinuje civilní a vojenskou profesi. U Krajského vojenského velitelství (KVV) Liberec plní své úkoly vojáci pěší roty aktivní zálohy. Podle mluvčího KVV Liberec Lukáše Ráce se k nim do aktivních záloh hlásí měsíčně dva až tři zájemci, ale přibližně stejný počet končí.

„V dnešní době, která se vyznačuje zhoršenou bezpečnostní situací, je velmi důležité, aby se do povědomí mužů i žen nejen v Libereckém kraji dostala možnost, jak se mohou zapojit a jaké eventuality či benefity jim za to Armáda České republiky může poskytnout,“ sdělil Lukáš Rác.

Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí ozbrojených sil České republiky a využívá se především k doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, válečného stavu, ale také při vzniku nevojenských krizových situacích. Hlavní motivací vstupu do aktivní zálohy je možnost aktivně se podílet na obraně vlasti, získání nových odborných dovedností a znalostí, možná služba v zahraničí a také zajímavé finanční ohodnocení, u kterého došlo k nárůstu. „Nabízíme náborový příspěvek, služné, příplatek za službu v zahraničí, motivační odměnu, stabilizační příspěvek a další příplatky a náhrady podle zákona o službě vojáků v záloze,“ vyjmenoval benefity Rác.

Liberecká zoo smutní. Uhynula šestnáctiletá samice lachtana jménem Mano

Náborový příspěvek ve výši 30 000 korun náleží po dokončení základní přípravy vojákovi za každý rok zařazení do aktivní zálohy, služné získá voják za počet dní ve vojenské činné službě na základě hodnosti stanové na služebním místě. Voják v aktivní záloze, který konal v kalendářním roce vojenskou činnou službu v celkovém rozsahu alespoň dva týdny nebo službu v operačním nasazení, obdrží odměnu ve výši 18 000 korun ročně. Ta se může navýšit o 6 až 9 tisíc korun podle výsledku služebního hodnocení za daný rok.

„Vojákovi v aktivní záloze, který při zařazení do aktivní zálohy studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, náleží, pokud dokončil kurz základní přípravy a nebyl po jeho dokončení hodnocen jako nevyhovující, motivační odměna ve výši 6 tisíc korun,“ upřesnil Rác.

Vojákem aktivní zálohy se může stát občan České republiky, který dosáhl plnoletosti a nepřesáhl hranici 60 let věku. Další podmínkou je zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a podepsané čestné prohlášení o nepodporování extremismu. Z hlediska vzdělání stačí výuční list. Do aktivní zálohy jsou zájemci zařazeni na základě vlastní žádosti na dobu dvou let.

Parkování v Liberci by mělo jít zaplatit i kartou, město nakoupí nové automaty

Při prvním zařazení do aktivní zálohy musí absolvovat vojenskou přípravu, takzvaný kurz základní přípravy. Trvá šest týdnů a mohou ho absolvovat jak v celku, tak ve dvou samostatných částech. Kurzu završí složením slavnostní vojenské přísahy. „Po zařazení k jednotce aktivní zálohy se voják účastní pravidelných vojenských cvičení s maximální délkou 12 týdnů v kalendářním roce. Při službě v operačním nasazení může být voják aktivní zálohy povolán k plnění úkolů ozbrojených sil na území ČR na období do 9 měsíců v kalendářním roce.

Mimo území České republiky pak pouze po vyslovení prokazatelného souhlasu,“ popsal průběh služby mluvčí. Do aktivní zálohy se lze přihlásit on-line na stránkách doarmady.cz nebo navštívit rekrutační pracoviště AČR, kde zájemci získají veškeré potřebné informace a podporu.

Vojáci pěší roty se soustavně zdokonalují ve své „vojenské“ profesi formou účasti na pravidelných vojenských cvičeních, akcích na veřejnosti nebo akcích v oblasti Přípravy občanů k obraně státu. V blízké budoucnosti je v plánu výcvik také se zahraničními partnery, Policií České republiky a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému.

Mohlo by vás zajímat: Soumrak nad Bekonem. Začala demolice továrního areálu v Hrádku nad Nisou