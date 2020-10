Analýza vznikla proto, že se na jaře současný provozovatel největšího sportovního areálu v regionu obrátil na město s žádostí o finanční pomoc kvůli dopadům vládních omezení. Někteří zastupitelé byli proti a navrhovali, aby město areál včetně arény provozovalo samo.

Dokument představuje dvě varianty možného fungování, pokud by současný provozovatel, společnost SFM Liberec, vypověděl koncesní smlouvu uzavřenou s městem. „Nastiňuje, kolik by nás stálo, kdybychom areál provozovali sami, a také variantu, kdyby z arény odešel hokejový tým Bílí Tygři,“ vysvětlil primátor města Jaroslav Zámečník.

Třicetistránková analýza zpracovává veřejně dostupné informace z hospodaření SFM Liberec v roce 2018. Podle dat společnosti, která spravuje městský majetek, vykázala roční výnosy asi 106 milionů korun a výdaje o milion nižší. Se ziskem nebo vyrovnaným rozpočtem by ale nemohlo počítat město, pokud by areál provozovalo samo.

Navrhované kalkulace totiž počítají s tím, že by bylo hospodaření ztrátové za každé situace. Tedy pokud by v areálu nadále probíhala komerční činnost včetně fungování extraligového hokeje nebo pokud by Bílí Tygři odešli z arény, ale také pokud by město využívalo areál pouze ve veřejném zájmu.

Poklesly by také výnosy z reklamy. „Udržet hlavního partnera Home Credit arény za stávajících podmínek se podaří pouze v případě pokračování extraligového hokeje v Liberci. I ostatní příjmy z reklamy se bez Bílých Tygrů výrazně sníží,“ píšou autoři analýzy ze společnosti Moore Czech Republic. Vlastnická struktura Bílých Tygrů je totiž navázána na firmu S group holding, která ze 100 procent vlastní také firmu SFM Liberec, jež areál provozuje.

Základním výstupem analýzy pak je, že by mělo být prioritou města udržet v Liberci extraligový hokej. Dokument tak nepřináší návrh nejlepšího možného řešení, ale nastiňuje, jaké jsou možnosti. To vadilo na čtvrtečním zastupitelstvu například Jindřichu Felcmanovi, který řekl, že analýze chybí pointa. „Rád bych požádal o informaci, jaký bude další postup, co se týká města. Zda se předpokládá nějaký další průběh přípravy převzetí areálu nebo se bude pokračovat ve stávajícím modelu,“ řekl Felcman.

Jednání budou lítá

Podle náměstka Ivana Langra bude však finální rozhodnutí na zastupitelstvu. „Aktuálně jsme schválili prodloužení jednání mezi městem a SFM o jeden měsíc. Předpokládám, že jednání budou lítá a uděláme maximum pro to, abychom vyjednali pro město co nejlepší podmínky,“ uvedl Langr.

O prodloužení lhůty požádal současný provozovatel. Ten má možnost koncesní smlouvu s městem vypovědět, protože mu vládní nařízení a uzavření sportovišť neumožňují vykonávat ekonomický model nastavený ve smlouvě, kterou uzavřel s Libercem v roce 2009.

Na otázku Deníku, jak reálné je, že SFM Liberec vypoví smlouvu, odpověděl jednatel společnosti Lukáš Přinda, že je to přímo úměrné finančním dopadům na společnost. „Už jsme museli zasanovat vzniklou ztrátu ve výši asi 3,5 milionu korun. Jednáme tak dál s městem o další možné podpoře z jejich strany, aby bylo možné řádně spravovat městský majetek,“ řekl Přinda.

Liberec už poskytl za období od března do srpna 2020 společnosti SFM finanční podporu ve výši necelých 10 milionů korun. Pokud by dosavadní smlouva skončila, muselo by se město podle primátora Zámečníka rozhodnout, jestli provozovat areál samo nebo uzavřít další koncesní smlouvu s někým jiným.