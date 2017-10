Areál bývalé textilky Bytex v Chrastavě zmizí. Demolice potrvá tři měsíce

Chrastava – Bytex, Mykana, Bremi, Wassa. Rozlehlý areál bývalé textilky v Chrastavě v Nádražní ulici už vystřídal řadu jmen.

Demolice. Ilustrační foto.Foto: Deník

Na to, že továrnu na spřádání bavlněné příze založila v roce 1897 firma Cichorius z Lipska, si už ale vzpomene skutečně málokdo. Teď má před sebou už jen poslední týden existence. Ve čtvrtek 26. října totiž začne bourání továrního areálu.

CHVÍLE PRO ROZLOUČENÍ

„Den předtím se mohou přijít zájemci nejen z řad bývalých zaměstnanců s areálem rozloučit. Sraz je ve 14 hodin u vstupu vedle sběrných surovin,“ uvedl starosta Michael Canov.

Demolice budov přitom měla podle původních plánů proběhnout už vloni. Někteří obyvatelé, kteří mají domy poblíž areálu, ale podali stížnost. Nesouhlasili se záměrem firmy Wassa, která tehdy areál vlastnila kvůli množství kamionů, zvýšenému hluku a prašnosti. Krajský úřad Libereckého kraje ale nakonec stížnosti lidí letos na jaře zamítl jako neodůvodněné.

NOVÝ MAJITEL

Firma Wassa hodlá do Chrastavy přesunout svůj hlavní závod na výrobu lepenkových obalů, který je dnes v Příšovicích. Výstavbu už ale bude financovat někdo jiný. Novým majitelem areálu se totiž stala firma Renwon, Wassa zůstává jako nájemce. „V podstatě se nic nezmění. Stavba se provede podle schválených plánů a dokumentů, které jsou v souladu s územním plánem,“ uvedl jednatel Rewonu Miroslav Ivan.

Demolice by měla trvat zhruba do konce ledna 2018. Během bourání se tak musí děti z mateřské školky Motýlek přesunout kvůli bezpečnosti a prašnosti do jíných objektů v Luční a Revoluční ulici a do školní družiny. Školka totiž těsně sousedí s areálem. Vlastní výstavba nového areálu by měla být hotová do srpna 2018. Práci v kartonážce by mohlo najít až 200 lidí.