Arciděkan římskokatolické církve Radek Jurnečka v Liberci po čtrnácti letech končí, začne nově působit v Litoměřicích. Jeho nástupce oznámí církev o tomto víkendu, představí ho při slavnostní mši v neděli litoměřický biskup Stanislav Přibyl.

Radek Jurnečka. | Foto: Deník / Petr Zbranek

"Můj nástupce není z této diecéze. Přijde sem nová posila z pražské arcidiecéze a tento víkend sem přijede poprvé oficiálně. Takže pak se odtajní jeho jméno i jeho tvář," řekl Jurnečka.

Z Liberce neodchází na vlastní žádost. "Máme nového biskupa a jak to bývá, nový biskup dělá nějaké změny ve své diecézi. Přeloží nás tam, kde vidí, že je nás zapotřebí přeložit. A jak jsme slibovali úctu a poslušnost biskupovi, který nás světil, i jeho nástupcům, tak jdeme tam, kam nás posílá," uvedl končící arciděkan. Zatím přesně neví, jaká bude jeho nová pozice v Litoměřicích. "Je tam ještě takový drobný otazník, co se z toho všechno vyvrbí, teprve se ukáže, co bude mojí službou," dodal.

Na dobu působení v Liberci bude vzpomínat rád. "Opouštím tady tu farnost po 14 letech a Liberecký kraj po 26 letech, což je polovina mého života. Neopouští se mi to úplně lehko, protože je to kraj, který má svoje kouzla, svoje zákonitosti a svoji krásu a zvykl jsem si tady. Ale biskup rozhodl," uvedl dvaapadesátiletý Jurnečka. Do Liberce chce ale i nadále dojíždět alespoň jednou týdně. Na zmenšený úvazek bude dál působit jako kaplan ve zdejší věznici a pokračovat tam bude i v jednom projektu zaměřeném na adaptaci odsouzených s poruchou osobností.

Za úspěch ze svého působení v Liberci Jurnečka považuje to, že se v několika etapách podařilo opravit hlavní arciděkanský kostel sv. Antonína v Liberci. "Ten se krásně rozzářil," uvedl. Spokojený je i s tím, jaké vztahy si farnost vytvořila s krajem, městem, školami i různými spolky. "Myslím si, že se podařilo, že farnost se stala partnerem pro mnohé v tomto městě. Podařilo se i trošku oživit práci s dětmi, mládeží, skauty," řekl Jurnečka.

Libereckou farnost považuje za relativně velkou, na nedělní mše do hlavního kostela přichází kolem 450 lidí. "Což na naše podmínky není zrovna málo. I když těch aktivních členů je pochopitelně podstatně míň, nějakých 30, 35. Ale i to je pěkné množství, se kterým se vytváří hodně dobrého," uvedl. Hodně práce podle něj čeká i jeho nástupce. "Nezávidím mu to, protože je zapotřebí dát do pořádku budovu arciděkanství, faru. A je zapotřebí udržovat i všechny vztahy a vazby, což také není vždycky úplně jednoduché," dodal Jurnečka.

