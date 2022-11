Architekt Jiří Suchomel založil fakultu architektury TUL v roce 1994 a byl jejím prvním děkanem. Do roku 2011 pak vedl i katedru architektury a do roku 2018 architektonický ateliér. V roce 2001 založil fakultní architektonickou kancelář AR-TUL, kterou vedl do roku 2019. V roce 1993 se habilitoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze na základě souboru svých architektonických prací. V roce 2000 byl jmenován profesorem architektury a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti vede na fakultě bakalářské, diplomové a doktorské práce a výzkumný projekt 3D-STAR, zaměřený na využití 3D tisku ve stavebnictví a architektuře.