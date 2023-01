Nejpočetnější skupinou přijatých zvířat se opět stali netopýři. Na jaře proběhl tradiční „Letecký den“, během kterého vypustili celkem 73 netopýrů, kteří našli přechodné zimoviště v Arše. V srpnu a září zaměstnala pracovníky stanice netopýří invaze do libereckých a jabloneckých bytů. Na druhém místě se co do početnosti umístili ježci, často se jednalo o zraněná zvířata trpící různými frakturami končetin. Zároveň se podařilo odchovat čtyřicet osiřelých ježčích kojenců. Loni zlomila Archa rekord, když pomohla 86 kachnám divokým, což je nejvíce za celou dobu činnosti stanice. „V šesti případech se jednalo o celé kachní rodinky. Kachny vyseděly svá mláďata v místech, odkud se s nimi nemohly samy dostat. Stalo se tak například v Základní škole Mozartova v Jablonci či v areálu firmy Schurter na Malé Skále,“ podotkla Hancvenclová s tím, že do školy jezdí dělat „taxi“ kachně s kachňaty už od roku 2015.

Nejvzácnějším pacientem se stalo mládě jeřába popelavého, ornitologové jej našli zraněného ležet na louce. Měl hlubokou tržnou ránu na noze. Sám nepřijímal potravu, tak ho museli krmit uměle. Zároveň s ním chodili několikrát denně „na procházky“. S pomocí kšírů se snažili podpořit snahu o samotný pohyb. Záchrana se však nezdařila a jeřáb nakonec uhynul. „Radost nám udělala záchrana dvou motáků pochopů, což jsou tažní draví ptáci, kteří se do záchranných stanic nedostávají často. Zlomeniny křídel se nám podařilo úspěšně vyléčit a oba krásní dravci mohli být vypuštěni,“ svěřila se vedoucí Archy.

Vedle toho se podařily úspěšné úspěšné odchovy mláďat od trvale handicapovaných ptáků. Jedná se o ptáky, kteří jsou v důsledku úrazů doživotně fyzicky postižení, takže je nelze vrátit zpět do přírody. Vloni se v záchranné stanici vylíhla tři mláďata káňat lesních a dvě mláďata puštíků obecných. Všichni byli vypuštěni do přírody. Trvale handicapované poštolky obecné využívají řadu let coby adoptivní rodiče. Každoročně hnízdí dva páry, ale jejich vlastní vejce bývají neoplozená. „Pokud se ale do Archy dostanou malá mláďata poštolek, přikládáme je do jejich hnízd a ony je úspěšně odchovají. V minulém roce takto odchovaly rekordních devět mláďat. Dalších čtrnáct mláďat se k nám dostalo již ve starším věku, takže tam již adopce možná nebyla,“ uzavřela Ivana Hancvenclová.