Novinku připravila společnost Skryté příběhy společně s projektem Svoboda není samozřejmost k příležitostí nedožitých 85. narozenin, které by Václav Havel oslavil minulý týden. Zároveň uplynulo 10 let od jeho smrti.

Procházka po Liberci s Václavem Havlem. Lidé zažijí atmosféru roku 1968Zdroj: Skryté příběhy„Díky trase Liberecká okupace se podíváte do roku 1968, kdy Václav Havel pomáhal se svobodným vysíláním v Liberci okupovaném sovětskými vojáky,“ vysvětlila Michaela Zahrádková za organizátory. Dodala, že aplikace aktuálně v Liberci nabízí 6 tras.

„Vydat se tak můžete do roku 1914, kdy Rudolf Kauschka pořádal první sáňkařské mistrovství Evropy a chtěl ho také vyhrát, do roku 1623, kdy Albrecht z Valdštejna chtěl nechat vypálit město Liberec, protože bylo vzpurné nebo do roku 2020, kdy měl liberecký rytíř Roland strážit město, ale někdo mu ukradl brnění,“ doplnila informaci Zahrádková.

Za dobrodružstvím!

Všechny trasy kombinují procházky po městě, zajímavé informace a interaktivní úkoly. Stačí přijít na první bod cesty a můžete vyrazit za dobrodružstvím. Pokud budete chtít projít všechny trasy související s Václavem Havlem, můžete se vydat také do Plzně, Prahy, Brna či Trutnova.

„Zkusil jsem to, a i když jsem byl ze začátku skeptický, musím říct, že to bylo super. Instrukce a popis příběhu jsme si mohli přečíst sami, ale raději jsme si to poslechli,“ řekl Deníku Marek Podzimek. Hlas Václava Havla namluvil herec stejnojmenného filmu Viktor Dvořák, manželku Olgu pak Lucie Palonciová a jednotlivými úkoly provází hlas Valérie Zawadské. „Byl to krásný zážitek. Text byl perfektní a Skryté příběhy jsou úžasný projekt. Jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit,“ řekla k natáčení herečka a zpěvačka Lucie Palonciová.

Aplikace Skryté příběhy obsahuje více než dvě stovky příběhů z české historie. Trasy jsou rozmístěné jsou po celé České republice. Celá akce vznikla pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97. „Jedním ze záchytných bodů pražské trasy bude od poloviny listopadu také Pražská křižovatka (kostel sv. Anny), kde bude od 16. listopadu probíhat výstava mapující život Václava Havla,“ dodala Michaela Zahrádková.