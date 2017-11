Anonym znovu donutil k evakuaci soud. Už potřetí

Liberec – Dvě stě evakuovaných zaměstnanců a návštěvníků soudu, zastavenou dopravu a odročená jednání způsobil jeden jediný telefonát.

Liberecký okresní a krajský soud. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Škvára

V pátek ráno totiž policisté obdrželi anonymní hovor s informací o uložení bomby v budově libereckého soudu. „Areál prohledal policejní psovod se speciálně vycvičeným psem,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Výbušninu však nenalezli.

„Podařilo se nám zjistit, ze kterého veřejného automatu anonym volal, na místě jsme zajistili stopy,“ dodala mluvčí. Neznámý volající může jít za šíření poplašné zprávy až na pět let do vězení. Za poslední půlrok je to již třetí podobný případ.