Hnutí ANO má v současné době v krajském zastupitelstvu 9 mandátů a dva členy rady. Náměstkyni hejtmana Jitku Volfovou a radního Michala Kříže, který nahradil Radku Kotasovou Loučkovou.

Krajskou nemocnici navštívil Adam Vojtěch s přísliby podpory krajského Centra urgentní medicíny ještě jako ministr zdravotnictví. Mluvilo se o zařazení této stavby do národního investičního plánu a 300 milionech z jeho projektu na krajská centra urgentní medicíny. Teď, po své rezignaci, přijel na stejné místo už jako „řadový“ poslanec ANO.

Se svou stranickou kolegyní Janou Pastuchovou zmapoval i jabloneckou nemocnici a pak už se vydal na setkání s obyvateli České Lípy. Právě tam starostuje kandidátka na hejtmanku Jitka Volfová, která hájí barvy stejného hnutí. Podle kuloárních informací by do kraje měl ještě v den voleb dorazit také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lidí v deštěm skrápěných ulicích českolipského centra nebylo v pátek mnoho, někteří však na pohledného ministra s pověstí slušného mladého muže rádi počkali. „Reakce lidí byli velmi vstřícné, je vidět, že je svým chováním oslovil,“ popsala manažerka hnutí ANO Jana Hajná.

Zdroj: DeníkKromě volebních materiálů exministr rozdával znovu i přísliby. „Krajská nemocnice Liberec by měla mít od příštího roku možnost čerpat peníze na výstavbu urgentního příjmu z evropských fondů. Právě výstavbu sítě urgentních příjmů určil pan Vojtěch v pozici ministra zdravotnictví jako zásadní prioritu pro další programové období,“ uvedla Jitka Volfová, která kromě vedení českolipské radnice zastává i post radní Libereckého kraje pro ekonomiku. Zda bude tento slib platit i poté, co Vojtěch jako ministr skončil, nedodala.

„Jednali jsme o možnostech dofinancování centra a povedeme v tomto směru dialog s vládou, respektive dotčenými ministerstvy. Zásadní teď je potřebných 800 milionů (rozdíl mezi plánovaným úvěrem kraje a cílovou částkou – pozn. red.) v nějakém rozpočtu najít,“ odpověděla na otázku, zda s Vojtěchem mluvili o nějaké další možnosti spolufinancování státem.

Právě zdravotnictví si ANO před krajskými volbami určilo jako jednu ze svých priorit. Rezonovalo to ostatně jak se současnou situací kvůli covidu, tak se zážitky lidí, kteří si přišli na mítink postěžovat na své špatné osobní zkušenosti. „Jeden pán mi vyprávěl, že ho odmítla paní doktorka. Problémy s ambulancemi nebo drahým nájemním bydlením je to, co trápí hlavně starší lidi,“ potvrdila liberecká radní a trojka na krajské kandidátce ANO Šárka Prachařová.

Sama ovšem uznala, že kraj mnoho nástrojů na zlepšení jejich situace nemá. V rámci sociálních služeb zajišťuje pouze ústavní péči, nikoliv nájemní bydlení. „Je to spíš záležitost obcí a měst, ale ani ty nemohou příliš ovlivnit soukromý sektor. Stejně jako dostatek ambulantních lékařů v místě, tam je to spíš o dohodě a podmínkách, které lékařům mohou obce nabídnout,“ doplnila.

A reakce voličů? „Já už mám vybráno,“ oznámila rozhodně starší dáma. „Ano, budu volit ANO,“ zamávala programem. Na otázku, zda v krajských voleb vybírá podle lídra nebo práce krajské radní, odpověděla stejně razantně. „Řekla bych, že podle pana Babiše. Je pracovitý, všichni jsou tam pracovití,“ prohlásila na úterním setkání hnutí s voliči v centru Liberce.

Tam přijeli podpořit kandidáty na krajské zastupitele také dva mladí europoslanci, jeden z nich i v typické babišovské červené čepičce. Voličům rozdávali kromě programu také balíčky s perníkem z Agrofertu s příslušným logem, klíčenky s plastem do nákupního vozíku a reflexní pásky.

S kým po volbách?

Podle krajského předsedya turnovského zastupitele Jaroslava Knížka, který do zastupitelstva kandiduje z druhé pozice, by ANO nevyloučilo znovu koalici se Starosty. „Myslím, že fungovala dobře, za nás ji hodnotíme kladně. Nevyhýbáme se spolupráci s nikým, samozřejmě kromě KSČM a SPD, ostatní jsou naprosto v pohodě,“ uvedl Knížek na otázku možné povolební spolupráce.

A to i přesto, že Babišův kabinet vládne s podporou komunistů. „Něco jiného je podpora, něco jiného koalice, takže spojovat to není fér,“ dodal s tím, že na kraji zřejmě ANO menšinovou vládu sestavovat nebude. Netajil se ovšem ani tím, že Starostové nejsou jediným uskupením, s nímž může ANO po volbách jednat.

Pole Jitky Volfové budou důležité především výsledky. „Chceme vyhrát. Za úspěch budeme považovat obhájení pozic z minulých voleb. Prioritní je pro nás náš program. Tam, kde najdeme největší programové shody, budeme hledat i možnou koalici,“ uzavřela Volfová.