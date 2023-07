Tradiční fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky zpestří i letos čtenářům Deníku léto.

Polední kameny. | Foto: Radoslaw Pelisiak

Krásné, známé i neznámé či tajemné. Jizerské hory mají mnoho tváří, které během roku zachytili fotografové objektivem. Nyní se s nimi pokusí ohromit porotu a čtenáře Deníku v už tradiční soutěži Zaostřeno na Jizerky. Do letošního ročníku se přihlásilo 47 fotografů a dorazilo celkem 153 snímků. Všechny se postupně představí veřejnosti v rámci internetového hlasování. Fotografie, která uspěje, se připojí k dalším 35, které vybere odborná porota a stanou se součástí putovní výstavy. Vernisáž se uskuteční v úterý 26. září v libereckém Centru Babylon. Následně se představí veřejnosti ve vybraných městech libereckého kraje ale například i v Polsku.

„Těším se opětovně na výstavní kolekci, kterou chceme veřejnosti představit Jizerské hory v jejich nezaměnitelných krásách a pohledech. Každoročně fotografové dokazují, že Jizerky jsou neuvěřitelně rozmanité pohoří plné zajímavostí a kouzelných míst. Ať už se jedná o jedinečná rašeliniště, úchvatné skalní vyhlídky a pohledy z nich do hlubokých údolí nebo pestrou faunu a flóru, kterou hory oplývají,“ řekl ředitel pořádající Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřej Petrovský.

Letošní ročník odstartoval v pondělí 3. července, na hlasování budou mít zájemce přesně týden. Takto proběhne 8 kol a z každého vzejdou dvě nejlépe hodnocené fotografie. Ty se pak mezi sebou utkají o přízeň veřejnosti ve finálovém hlasování, které se uskuteční na přelomu srpna a září. Na autora vítězného snímku čeká hodnotná cena od společnosti Canon a umístění na výstavě, kterou nadace připravuje.

Odborná porota bude mít však ještě jeden úkol a to vybrat ze všech fotografií 13 nejpovedenějších, ze kterých nadace vydá benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten má mezi veřejností značný úspěch a loňský rekordní náklad 2 100 kusů byl vyprodán ještě před Vánoci. Výtěžek pak nadace využívá na projekty pomáhající Jizerským horám i jejich okolí. V minulosti takto lidé nákupem kalendářů pomohli s výsadbou druhově rozmanitých lesů, záchranou cenných rašelinišť či vybudováním kvalitní návštěvnické infrastruktury. Ani letos tomu nebude jinak a nadace plánuje náklad kalendářů ještě navýšit. „Zájem o kalendář mi dělá velikou radost. Je vidět, že lidé rádi pomohou dobré věci a my jim za to nabízíme krásné pohledy na Jizerské hory. Každoročně se přidávají i firmy, které si nechají na spodní pruh natisknout svou prezentaci a používají ho jako dárek pro své zaměstnance a partnery. Pamatuji si na první ročník, kdy jsme vydali 800 kalendářů a málem jsme je neprodali a nyní jich nestačilo ani 2 100,“ zdůraznil Petrovský.

Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky vyhlásila Nadace Ivana Dejmala poprvé v roce 2011 na popud předsedy správní rady Františka Pelce. Od té doby dorazilo již přes 2 500 snímků Jizerských hor a vydáno bylo 17 600 kalendářů. Autoři oceněných snímků jsou každoročně odměněni nejen tiskárnami nebo fotoaparáty od společnosti Canon či poukazy do centra Babylon, ale především se jejich fotografie objeví v benefičním kalendáři. „Věřím, že tradici, kterou jsme zde vybudovali, bude pokračovat ještě řadu let. Lidem přinášíme celoroční podívanou na Jizerskohorské zajímavosti a oni prostřednictvím nákupu kalendářů zdejší krásnou přírodu podporují. Těším se, jak dopadne letošní ročník,“ uzavřel Petrovský.