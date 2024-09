Do redakce Libereckého deníku dorazilo pět lídrů uskupení, která usilují o vaše hlasy v krajských volbách. Čtyři z nich mají své zastoupení v současném krajském zastupitelstvu. Na kameru odpovídali na stejné otázky. Mohli odpovědět jen ano, nebo ne a případně do 15 vteřin vysvětlit svůj postoj.

Obdobného názoru byl i Zbyněk Miklík, který stojí v čele České pirátské strany pro Liberecký kraj. „Je to věc měst a obcí, které by toto měly řešit,“ doplnil.

„Měl by kraj stavět nájemní byty?“ Tady odpovídali všichni zástupci politických stran a hnutí kandidujících v krajských volbách stejně: Ne. „Kraj by podle mého názoru neměl stavět nájemní byty, ale měl by podporovat obce v tom, abychom nájemní byty měli,“ rozvedl svou odpověď lídr Starostů pro Liberecký kraj a současný hejtman Martin Půta.

Jasná názorová shoda panovala i v otázce, která se týkala toho, zda má Liberecký kraj nadále usilovat o rychlejší vlakové spojení mezi Libercem a Prahou. Všichni kandidáti na hejtmana to vnímají jako jedno z klíčových témat mající vliv na budoucnost kraje. „Je to důležitá věc, která se bohužel za posledních třicet let nepodařila,“ doplnil lídr Sociální demokracie Jan Mečl.

Kde se naopak politici Libereckého kraje neshodnou, byla témata o ubytování uprchlíků, jestli by měl hejtman zveřejňovat svůj pracovní diář či zda by byli pro to, aby kraj mohl plošně zakázat napouštění domácích bazénů v období sucha.

Názorová neshoda panovala i v tom, zda jsou lídři pro větší nezávislost kraje vůči státu. „Ne, protože si neumím představit, jakým jiným způsobem by byly kraje financovány než od státu,“ řekl David Pražák, který vede kandidátku ANO. Odpověď ne zazněla od dalších dvou lídrů, zbylí dva se vyslovili pro větší nezávislost kraje vůči státu.

Na otázku, zda by měl kraj vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na území bývalého vojenského letiště v Ralsku, dva politici odpověděli kladně, další dva záporně a jeden kvůli nedostatku informací k tématu nebyl schopen jasně odpovědět ano či ne.

V otázce, zda by podpořili prodej celých lokálních železničních tratí soukromým dopravcům, zaznělo čtyřikrát ne. Souhlas vyjádřil Edvard Kožušník, který vede kandidátku SPOLU pro Liberecký kraj (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). „Určitě ano, samozřejmě to vychází z kalkulací. Soukromě vlastnictví je efektivnější než veřejné,“ řekl.

V přiložené přehledné grafice se dozvíte, jak všichni dotazovaní odpovídali:

close info Zdroj: Deník zoom_in