Nazdobené a nasvícené stromy už rozdávají radost v ulicích našich měst a obcí. Připravujeme anketu, ve které je porovnáme a čtenáři budou moci hlasováním vybrat, který se líbí nejvíc.

Tak letos přivezli vánoční strom pro Liberec:

Do ankety můžete nominovat každý vánoční strom na veřejně přístupném místě v obci či městě okresu Liberec. Stačí poslat jeho povedenou fotku na redakční mail hynek.dlouhy@denik.cz a my jej zařadíme do galerie i hlasování. Nezapomeňte připsat jméno a příjmení autora fotky a také místo, kde je stromek k vidění.

Hlasování skončí v pondělí 21. prosince úderem půlnoci.

Budeme se těšit na letošního vítěze.