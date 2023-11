/FOTO, VIDEO/ Do Štědrého dne zbývá bezmála padesát dní a některé liberecké obchody pro navození atmosféry už oprášily vánoční výzdobu a rozsvítily světýlka.

Vánoční výzdoba v libereckém hypermarketu Albert. | Video: Jiří Louda

Typickým příkladem, kde už vyrostl vánoční strom a objevily se další dekorace, je liberecký hypermarket Albert. Nazdobené jsou i hypermarkety Globus, kde venkovní dekorace na fasádě instalovali ve druhé polovině října. Hotová je i vnitřní dekorace.

Výjimkou není ani liberecká pobočka. „V letošním roce jsme též místo běžných světelných dekorací na prodejní ploše použili kartonové dekorace a v omezeném množství instalovali světelné a nesvětelné girlandy,“ popsala mluvčí společnosti Globus ČR Aneta Turnovská. Letošní grafika je laděna do přírodních tónů, nechybí motivy šišek či větviček jehličnanů. Grafiku ozvláštnilo i typické vánoční cukroví v podobě perníčků a stužky.

Je libo vosí hnízdo či rohlíček? V Decoru by Glassor představili vánoční kolekci

V obchodním centru Forum Liberec se snaží ctít adventní čas a s výzdobou začít co nejblíže k jeho začátku. Letos to bude zhruba v polovině listopadu. „Letošní téma zní zasněžené Vánoce. Dominantou bude 15 metrů průchozí vánoční strom, pro zákazníky a především pro děti bude připraveno několik tematických fotopointů včetně interaktivního,“ řekl Deníku za Forum Liberec Miroslav Habel s tím, že už několik let používají pouze nízkonákladová LED svítidla.

Výzdoba, která se osvědčila už v minulých letech, se objevila i v liberecké Plaze. Zbytek výzdoby se rozsvítí týden před prvním adventním víkendem. „Na energetické náklady, obzvlášť v dnešní době, určitě hledíme, proto jsme nahradili klasické osvětlení led svítidly s nižší spotřebou,“ podotkla manažerka obchodního centra Gabriela Vrzalová s tím, že Plaza nyní prochází zásadní změnou, která se postupně projeví v příštím roce a bude se jistě týkat i výzdoby.

Zdroj: Redakce

Příspěvky můžete posílat na liberecky@denik.cz