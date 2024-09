Každý hlas se počítá! Wohlmannova lípa s křížem ve Václavicích u Hrádku nad Nisou se dostala do finále ankety Strom roku 2024, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství. V letošním roce soutěžící z celého Česka přihlásili celkem 66 stromů a nyní běží do 30. září hlasování. Do superfinále se dostane pak pět nejkrásnějších stromů.

„Kříž s lipami se tyčí podél úvozové cesty, která se táhne z bývalého Wohlmannova gruntu ve Václavicích až do polí. Kdysi vedla až do Bílého Kostela, teď ale končí právě u Wohlmannových lip s křížem,“ řekl Matouš Kirschner, který vlastní nedaleký Wohlmannův statek a lípy do ankety přihlásil.

Letos došlo v hlasování o nejkrásnější strom Česka ke změně. Z finalistů se do tzv. superfinále dostane pět stromů s nejvyšším počtem hlasů. „V posledním týdnu hlasování, tedy od 30. září do 6. října dostanou znovu šanci ti, kteří už jednou pro naši lípu hlasovali. Proto je pro nás tak důležité, aby o anketě vědělo co nejvíce lidí,“ svěřil se Kirschner s tím, že v tomto týdnu budou průběžné počty hlasů skryté a bude možné hlasovat znovu pouze pro pět stromů. Ti co už hlasovali ve finále, budou moct poslat svůj hlas ještě jednou.

Celkové výsledky ankety Strom roku 2024 Nadace Partnerství oznámí na Slavnostním vyhlášení 22. října. Cílem ankety je podpora aktivních lidí v péči o stromy v jejich okolí a představit veřejnosti zajímavé stromy s jejich příběhy. Celostátní anketu Strom roku se koná od roku 2002 a od té doby obdrželi organizátoři už 1 718 návrhů stromů a do finále postoupilo 262 stromů.

Z HISTORIE

Lípy byly vysázené po bocích kříže v roce 1871. Nenadchnou stářím ani výškou, ale o to zajímavějším příběhem. Spolu s laxností okolních obyvatel podlehly tisíce a tisíce křížů, božích muk, kapliček a s nimi i doprovodné dřeviny předčasné zkáze.

Wohlmannovy lípy s křížem měli být fyzicky odstraněné a vymazané z paměti krajiny i lidí. Došlo k tomu počátkem sedmdesátých let minulého století, po stém výročí od vysazení. Lípy se tedy pokácely a kříž rozvalil. Proč tak cílený a invazivní přístup k tomuto sakrálnímu prostoru?

Zemědělská krajina s rozoranými mezemi z padesátých let čelila dalšímu zatížení, a to chemickým postřikům a hnojivům. A ty se nejsnáze aplikovaly pomocí letadel - Čmeláků, které musela mít vzletovou a přistávací dráhu. Právě na Wohlmannovy lípy byla dráha z nedaleké Chrastavy nasměrována, tedy musely ustoupit socialistickému stylu hospodaření.

Místo se ale úplně zničit nepodařilo. Vitální pařezy obrazily tzv. vlky a nenechaly si své místo pod sluncem vzít. Tělo bylo zlomeno, avšak kořeny byly pevné a odhodlané žít i přes smrtonosnou zkázu pil i totalit. Vlky lip se těšily dobrému zdraví, rostly a tak sobě daly jedinečný specifický mnohokmenný habitus. Levá lípa má dnes 11 kmenů a obvod v nejužším místě (20 centimetrů nad zemí) 384 centimetrů. Pravá lípa má 23 kmenů a odvod 462 centimetrů. Výška lip je cca 16,5 metru.

V současnosti jsou lípy s křížem často navštěvovány výletníky, lovci kešek, i těmi, kteří se chtějí setkat se sebou samým či Bohem. Je samozřejmým místem zastavení potomků rodu Wohlmannů. Sucha v posledních letech však párkrát způsobila uvadnutí lip i předčasné opadání listů. V těchto obdobích se proto lípy zalévají z kubíkové nádrže.

