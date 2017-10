ANKETA: Proč jdu letos volit…

Liberecko – Zeptali jsme se panelistů z Liberce, proč jdou k volbám a přinášíme jejich odpovědi.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Marek Ottl, kapelník Big ´O´Band

Protože mě rodiče dobře vychovali a naučili mě odpovědnosti. Naštěstí už sám dobře vím, že volit je demokratická výsada, ale hlavně občanská povinnost. Pokud chceme něco měnit, vytvářet, ale i nadávat, tak bychom měli jít všichni k volbám a ukázat, že jsme už konečně národ, který tu demokracii myslí vážně.

Zora Machartová, ředitelka Sdružení TULIPAN

K volbám půjdu tradičně, jako pokaždé od svým 18-ti let, když volby jsou. Vnímám to jako svoji možnost podílet se svým rozhodnutím na směru, kam se bude naše země ubírat. Účast na volbách, je z mého pohledu, povinnost každého občana naší země, kterému by její budoucnost neměla být lhostejná. Letošní volby jsou pro mě ještě navíc důležité v tom, že se cítím jako Evropanka a budu volit takovou stranu, které veřejně deklaruje, že být součástí EU, je pro rozvoj naší země, důležité.

Jiří Křížek, památkář, ředitel Severočeského muzea Liberec

Volit chodím vždycky a všechny volby mi připadají důležité. Je to příležitost, jak projevit svůj názor. Možná že tyto jsou důležitější, než byly ty před čtyřmi lety, protože míra manipulace s veřejným míněním se stává neúnosnou.



Eva Holubová, herečka

K volbám chodím samozřejmě. Tyto volby jsou naprosto zásadní, protože se jedná o naše setrvání v Evropské unii. Proto k volbám půjdu, jedinou možnou alternativou je pro mě TOP 09. I když má člověk pochybnosti k politikům minulých vlád, myslím, že Kalousek už se „polepšil.“

Tibor Batthyány, primátor Liberce

Jít volit je základní právo. Nicméně si myslím, že jde i o povinnost všech, kterým není jedno, kam se bude naše země ubírat. Promarněný hlas je, obrazně řečeno, hlasem pro ty ostatní. Mnohdy se setkávám s lidmi, kteří kritizují poměry v zemi. Pak se aledozvím, že u voleb nebyli. To mě dokáže vytočit. Nemám rád volební kalkulačky, nejde volit podle nějaké aplikace. Ať si lidé vyberou pouze dvě tři témata, která je zajímají nebo se jich dotýkají. A hledají je v programech stran. Pak se mohou svobodně a odpovědně rozhodnout, komu hlas dají. Zkrátka, jít volit znamená věnovat tomu i čas a úsilí. Ne pouze v den voleb, ale už předtím. Rozhodovat se nelze podle reklamy, aplikace či sloganu, ale podle programu strany. Neváhejte se ptát lídrů, pokud si nejste jisti. Pak budete mít dobrý pocit, že jste udělali maximum. Dejte si záležet také na tom, zda programové sliby dané strany také plní, či se o to alespoň pokouší. Není totiž nic horšího, když politické strany něco proklamují a po volbách činí pravý opak. Odstrašujícím případem je pro mě ANO, jehož členem jsem byl. Jedno z hlavních témat bylo zjednodušit administrativu a podnikání. Omezit úřednické aparáty. Jak to dopadlo už víme.

Martin Fryč, knihkupec, Liberec

Když nevolím, rozhodují za mě jiní. Trochu nadneseně - opravdu to pro mě je svátek demokracie. Už proto, že svoboda vybrat si není samozřejmost - spousty lidí žijících například v zemích na východ od nás by mohly vyprávět. A v těchto volbách navíc kandiduje několik oligarchů, lhářů a nenávistných křiklounů, proti kterým je potřeba se postavit.

Michal Hron, předseda Židovské obce Liberec, zastupitel

Už jen proto, abych si aspoň trochu zasloužil žít ve své vlastní demokratické a svobodné zemi. Ne každý to štěstí má. Nejít k volbám je sice moje právo, ale kdyby ho využili všichni kromě pár straníků, tak bych zakrátko přišel nejen o právo nevolit, ale i o právo volit. V poslední době se oháníme našimi demokratickými tradicemi plni obav, že o ně přijdeme, tak bychom o tom neměli jen planě mluvit, ale udělat pro ony tradice aspoň to málo, že se trochu zamyslíme, vybereme volební lístek a hodíme ho do urny. Měli bychom si také vzpomenout na ty, kteří nasazovali životy, kteří o ně i přišli nebo kteří strádali ve vězeních a lágrech, abychom my mohli svobodně volit.