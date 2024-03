Jaký typ lanovky na Ještěd je podle vás nejlepší? Na to se ptá město Liberec v nově spuštěné anketě na svých webových stránkách. Veřejnost se tímto způsobem může vyjádřit ke třem možným podobám, které se dají realizovat v delší nebo kratší variantě. Anketa zůstane otevřená do 15. dubna letošního roku.

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Šimr

Tři možné podoby nové lanovky na Ještěd vypracovalo architektonické studio SIAL, jehož historie je spjata mimo jiné s osobností architekta horského hotelu a vysílače Ještěd Karla Hubáčka. Liberec aktuálně zvažuje obnovení lanovky buď v současné trase dlouhé bezmála 1,2 kilometru nebo v trase prodloužené o 770 metrů ke konečné tramvají v Horním Hanychově. Pro obě trasy jsou možné všechny tři zvažované podoby lanovky. „Má osobní preference je, abychom lanovku prodloužili a propojili s konečnou zastávkou tramvaje a MHD. Vycházím z trendů, které jsou dnes běžnou součástí uvažování nad veřejnou dopravu v mnoha moderních evropských městech,“ řekl náměstek Janďourek.

Tři varianty podoby liberecké lanovky: VARIANTA: „TRAMVAJ“: Takzvaná „Tramvaj“ představuje jednu větší kabinu na dvou lanech. Využívat ji lze nejvíce dnů v roce, protože díky stabilitě jako jediná umožňuje provoz i při silnějším větru. Cena se odhaduje na až 440 milionů. Tento systém jako jediný dovoluje vytvoření případné mezistanice. Jedna kabina uveze 80-100 cestujících. „Tramvaj“ má nejnižší roční provozní náklady VARIANTA: KYVADLOVÁ: Systém dvou kabin jedoucích „proti sobě“ přináší nejdražší řešení. Odhadované náklady jsou až 500 milionů korun. U této verze nelze zvažovat mezistanice. Musí používat dlouhé bezpečnostní „závěsy“ (držáky kabiny), což by znamenalo stavebně výrazně přestavět horní stanici. Velikost kabin počítá s převozem 50 až 70 osob. VARIANTA: OBĚŽNÁ: Tahle varianta by měla 12 – 17 kabinek a asi 10 podpěrných sloupů. Podobná dnes jezdí na Sněžku. Každá jedna kabinka pojme maximálně 10 lidí. Jednalo by se o nelacinější řešení, přičemž odhadovaná investice je až 400 milionů korun. Zároveň by to její provoz vyžadoval nejvyšší roční provozní náklady a instalaci většího počtu sloupů, což by znamenalo větší zásah do krajiny.

Možné podoby lanovky na Ještěd.Zdroj: Deník/Jiří Louda

„Už před časem jsme jasně slíbili, že studii chceme veřejně prezentovat občanům a zároveň, že nás zajímají všechny připomínky, které k ní můžeme jako zpětnou vazbu dostat. Všechny pak zpracovatelé ze studia SIAL zapracují a pak přijde na řadu rozhodnutí rady, která musí najít shodu v tom, pro jakou z variant se rozhodneme,“ vysvětluje primátor Liberce Jaroslav Zámečník. S variantami řešení se mohla seznámit veřejnost už v úterý 13. února při prezentaci studie proveditelnosti a následné diskusi v libereckém kině Varšava.

“Snahou města je co nejdříve obnovit provoz lanovky na Ještěd. Řada z vás mi píše, proč město nepostupuje rychleji? Proč lanovka už dávno znovu nejezdí? Ujišťuji vás, že si velmi dobře uvědomuji, jak moc je pro vás důležitá. A zároveň, že děláme opravdu maximum proto, aby tento vzácný dopravní prvek začal sloužit veřejnosti i návštěvníkům našeho města co nejdříve,” uvedl Zámečník.

Studie proveditelnosti od libereckého ateliéru SIAL, k níž se vyjadřují také občané města, se stane jedním z klíčových dokumentů, na základě kterého se radní patrně už během jara rozhodnou, jak bude vypadat budoucí podoba nové lanové dráhy na Ještěd. Ještě předtím ale musí dojít k prodeji lanovky, kterou dosud vlastní České dráhy.

„Jakmile dojde k převodu majetku na město, můžeme začít postupně řešit další kroky. V první řadě se musíme ve vedení města a v radě shodnout na tom, jaký typ lanovky a v jakém rozsahu dostane zelenou. Nechat zpracovat co nejpřesnější rozpočet a v neposlední řadě také najít způsob, jak chceme a můžeme lanovku do budoucna provozovat nebo někomu pronajímat, aby se o to sám postaral. Možností je celá řada a věřím, že s kolegy najdeme ten nejlepší model jak pro město, tak jeho občany,“ dodal Zámečník.

Podle posudku dopravce má lanovka hodnotu 45 až 46 milionů korun, podle posudku města zhruba 17 milionů. Výslednou cenu by měl určit revizní posudek, podle primátora je již hotový. "Nebudu teď říkat cenu, protože zatím jsme nedostali nic písemně, ale cena se nachází někde uprostřed těch dvou původních posudků," doplnil. To by značilo částku kolem 31 milionů korun. I nákupem lanovky se bude zřejmě zabývat dubnové zastupitelstvo města.

Podle primátora město také podepsalo smlouvu s firmou Moore Advinisory, která do měsíce zpracuje takzvaný podnikatelský záměr za 738 tisíc korun. "Aby si zastupitelé města Liberce, případně občané, dokázali představit, co by to znamenalo pro město Liberec, když by obnovovalo lanovku samo. Co by to znamenalo v případě úvěrů, úroků, provozních nákladů, ale zejména, co by to udělalo s cenou jízdenky," dodal Zámečník.

“Přejeme si originální lanovou dráhu v duchu unikátního vzhledu Ještědu, ale zároveň dostatečně osobitou, komfortní, moderní a dostupnou všem,” uvedl náměstek primátora Jiří Janďourek. Nová podoba musí podle něj splňovat nároky cestujících ve 21. století. Samozřejmostí je z jeho pohledu bezbariérový přístup, kvalitní sociální zázemí i prostředí pro odbavení cestujících.

