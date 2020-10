Zdroj: DeníkPoložili jsme lídrům stran celkem 22 otázek a chtěli jsme jasné odpovědi: ANO, NE. Anketu jsme dělali při cestě vlakem do Turnova, kde Deník pořádal netradiční předvolební debatu. Z té se omluvil jen Jan Korytář (Změna pro lidi a pro krajinu) a Michal Švarc (SPD). Ti poslali odpovědi dodatečně.

Otázka, jestli by měli být hejtmani voleni přímou volbou, kandidáty rozdělila. Šest jich odpovědělo ANO, čtyři NE. Martin Půta (STAN) vysvětlil svůj souhlas takto: „Lidé by si měli viditelné funkce vybírat v přímé volbě.“ Proti byla například Jitka Volfová (ANO): „Lepší je, když do volby hejtmana vstupuje více vlivů,“ myslí si.

Proti hlavnímu proudu často hlasoval Jindřich Felcman (Pro KRAJinu). Například jako jediný si myslí, že by oficiální návštěvy prezidenta republiky měl plně financovat kraj. „Je to základní slušnost. Když přijede host, hostitel by se měl postarat. Obecné pravidlo by nemělo zkreslovat to, kdo je právě prezidentem,“ zdůvodnil svůj postoj Felcman. Náklady na návštěvu prezidenta dosahují statisíce korun. Josef Jadrný (ČSSD) si dovede představit, že by se kraj mohl alespoň částečně na financování cesty podílet.

Lídry rozdělila také otázka na přínos investic kraje do podnikatelského inkubátoru. Felcmanovi se nelíbily vysoké výdaje kraje na tuto aktivitu. „Nápad to je dobrý, ale na kraji se to zvrhlo. Aktuálně má inkubátor mizivé výsledky a je to ze strany kraje nedůvěryhodný projekt.“ Hejtman Martin Půta reagoval tím, že kraj měl velké výdaje se startem inkubátoru. „Rozjet inkubátor bez prostoru je pohádka pro malé děti,“ uvedl doslova. Zbyněk Miklík (Piráti) dodal, že je dobré tyto aktivity podporovat. „Je to potřeba vyhodnotit v dlouhodobém horizontu, nemůžeme na začátku počítat hned peníze.“

Otázka, zda by měl kraj nabídnout ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v Česku už získali legální azyl, rozdělila hosty napůl. Pro byl například Miklík: „Pokud by to bylo potřeba a kraj by měl možnosti, měl by pomoci. “Proti je například Dan Ramzer (ODS): „Je to otázka spolupráce s obcemi, které mají imigrační programy.“

Anketa Deníku. Které názory jsou vám nejbližší?

