Nový český animovaný film si odbyl v Liberci během festivalu svoji českou premiéru, na kterou kvůli zavřeným kinům čekal skoro tři čtvrtě roku, světovou premiéru měl na francouzském festivalu v Annecy. Mezitím stihl už získat cenu za nejlepší animovaný film na festivalu v Šanghaji. Sobotní projekci filmu v Lidových sadech uvedli sami režiséři Denisa Grimmová a Jan Bubeníček, které po konci odměnil plný sál potleskem. Snímek dostal v Liberci diváckou Cenu Libereckého kraje.

„Měli jsme ohromnou radost, že film byl ve Francii úspěšný a dobře přijatý. Teď jsme ho promítli v Liberci a do české distribuce půjde film na podzim,“ řekla Deníku režisérka a hlavní výtvarnice filmu Denisa Grimmová, která přišla s nápadem převést do podoby loutkového snímku úspěšnou knihu Ivy Procházkové už v roce 2010. „Následovala dlouhá příprava, kdy jsme zjišťovali, jaké jsou naše možnosti. První verzi scénáře napsala Alice Nellis. Originalita původní předlohy spočívá mimo jiné v přístupu k tématu smrti, které autorka dětem umí předložit s lehkostí a hravostí,“ dodala Grimmová.

Dlouhé přípravy zapříčinila také mezinárodní produkce, kdy se na výrobě filmu podílely čtyři země. „Věděli jsme, že pokud chceme udělat celovečerní animovaný film, kde se řeší téma smrti, tak je potřeba ho udělat ve velkém, a v tom případě bychom ho nikdy pouze z českých zdrojů nezaplatili,“ vysvětlil Jan Bubeníček. Rozpočet filmu se nakonec vyšplhal k 92 milionům korun a stal se tak nejdražším českým loutkovým filmem v historii.

„Nejčastěji jsme museli přesvědčovat producenty a grantové komise o tom, že loutky dokážou zahrát emoce,“ uvedla Grimmová s tím, že finance byly potřeba i proto, aby tvůrci nemuseli dělat kompromisy. „Někdy vznikaly absurdní situace, třeba když jsme museli v Čechách vysvětlovat, proč je ten film tak příšerně drahý a ve Francii nám zase nechtěli věřit, že jsme schopní za tak málo peněz natočit celovečerní film,“ doplnil Bubeníček.

Scenáristé nakonec příběh rozšířili o další dějové linky i postavy, na diváky tak čeká napínavé dobrodružství, odehrávající se převážně během posmrtného života. Dvě zvířátka, považovaná svými blízkými za podivíny až outsidery, myška Šupito a lišák Bělobřich, se po nehodě setkávají ve zvířátkovském nebi. Ačkoli byli za života zapřisáhlými nepřáteli, v nebi sledujeme jejich společnou cestu k překonání starých bolestí, k novému začátku a ke zrodu neochvějného přátelství. Filmu nechybí příběh plný silných emocí, ale i dobrodružná podívaná plná krásných loutek a precizně odvedené animační práce.

Filmaři natáčeli na Barrandově, kde loutky pod rukama animátorů postupně ožívaly a výtvarné scény filmového prostředí se stávaly realitou. Celkem bylo pro film navrženo a vyrobeno 80 původních dekorací a 103 filmových loutek. Většina z nich má mechanickou hlavu, která umožnila animovat mimiku. Filmové fantazijní prostředí doplňují realistické scenérie, které jsou podle tvůrců inspirované krajinou Českého středohoří a Litoměřicka. „Prostředí je často tvořeno reálnými přírodními elementy, jako jsou části stromů nebo mech. Mnohých detailů si však divák ve filmu nestihne všimnout. Objemné dekorace se v něm objeví třeba jen na pár minut či dokonce vteřin. Naštěstí se podařilo velké množství kompletních scén z filmu včetně loutek zachovat a přivést do Liberce,“ vysvětlila Grimmová.

Právě tyto zachovalé fragmenty z výroby filmu tvoří výstavu v libereckém zámku, která zůstává pro zájemce otevřená i po skončení Anifilmu. Diváci, kteří film stihli vidět během festivalu, si tak mohou některé scény připomenout a detailně prozkoumat. Ti, co film ještě neviděli, si zase mohou na výstavě zkrátit čekání na uvedení filmu v kině. „Dobře to popsal Pavel Horáček na vernisáži výstavy, který řekl, že jsme si ten animák konečně zastavili, abychom si ho konečně mohli prohlédnout. I pro nás je to překvapení, protože sety vznikaly i během natáčení a hned po skončení se odvážely pryč, takže jsme je neviděli nikdy všechny pohromadě,“ popsal Bubeníček.

Denisa Grimmová, která v Liberci výstavu chystala, doufá, že naláká diváky do kina. „Máme tři syny, kteří v tom filmu vyrůstali skoro celý svůj život. Myslím si, že už toho mají i trochu plné zuby. Když ale přijeli na hotovou výstavu do Liberce, tak i ten nejstarší, kterému je 15 let, řekl „tý jo, mami, je to fakt dobrý“, což mě potěšilo,“ vylíčila.

Výstava v libereckém zámku bude pro veřejnost přístupná do konce roku. Film Myši patří do nebe kromě českých kin poputuje také do světa. „Film je momentálně prodaný do Velké Británie, Irska, Španělska, Portugalska, Ruska, Izraele, Turecka, Singapuru, do frankofonních zemí severní Afriky nebo do státu Perského zálivu či severských zemí,“ dodal český producent filmu Vladimír Lhoták.