Nevšední vizuální zážitek přinese Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm v Liberci. Letos se zaměří na propojení výtvarného umění s animací a specifický žánr voděných loutek ve filmu. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní snímky, která překlenují hranice mezi oběma světy a představují nový rozměr animovaného filmu.

Festivalová znělka Anifilm 2024 | Video: Město Liberec

Už za necelé dva týdny v Liberci vypukne Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Odstartuje 7. května a potrvá až do 12. května. Program bude bohatý a nabídne unikátní divácký zážitek. Nejvíc budou zastoupené filmy Fine–Art–Animation a s voděnými loutkyámi.

Důležitým tématem letošního ročníku bude Fine–Art–Animation, v překladu výtvarné umění v animaci. Výtvarné umění je čím dál častěji námětem pro animovaný film, hlavním středobodem mohou být například muzea či galerie.

„Program představí, co dává výtvarné umění animaci a jak může animace oživit výtvarná díla a dát jim nový rozměr, a to díky tvorbě tvůrkyň a tvůrců, jako jsou Paul Grimault, Jean-Francois Laguionie, Joanna Quinn, Georges Schwizgebel, Theodore Ushev, Jurij Norštejn, Norman McLaren, Paul Bush a mnozí další,” uvedla mluvčí města Liberec Jana Kodymová.

Na filmových plátnech se objeví i filmy českých tvůrců na toto téma. Od Kamila Lhotáka se diváci mohou těšit na filmy Atom na rozcestí, Jak se člověk naučil létat a Člověk pod vodou či Káju Saudka, který nabídne Nečekané dědictví v rámci programu Nečekaní výtvarníci a výtvarnice českých filmů. Jak již název napovídá, v tomto promítacím bloku se diváci mohou těšit na další tvorbu českých umělců.

V souvislosti s tématem Fine–Art–Animation proběhne v Oblastní galerii Liberec výstava Milorada Krstiće, jedná se o slovinsko-maďarského umělce, který má také na svědomí snímek Sběratel Ruben Brandt. Ten návštěvníci Anifilmu mohou vidět během večerního promítání na Náměstí Dr. E. Beneše.

Mezi dalšími celovečerními snímky se pak představí tituly jako S láskou Vincent (2017) a Jagna (2023) od autorů Hugha Welchmana a Doroty Kobiela.

Dalším zásadním tématem letošního Anifilmu je obsazení voděných loutek ve filmu. Jedná se o specifický žánr filmu, který není ani animovaný ani hraný. Z této tvorby návštěvníci festivalu uvidí seriály Stingray, Thunderbirds, Kapitán Scarlet a Mysteroni. V podobě celovečerních filmů se budou promítat snímky: Team America: Světovej policajt, Rally Televize Estráda, Temný krystal a Loutky. Díky festivalu budou moci diváci zhlédnout hned dva filmy režiséra Radka Berana, které na sebe navazují. Jedná se o snímky Malý pán a Velký pán.

Využití voděné loutky ve filmové tvorbě je však přeci jen více rozšířené v dílech určených dětským divákům. Ti se mohou těšit na promítání večerníčků jako jsou Příběhy včelích medvídků, Broučci či Spejbla a Hurvínka. Nebude chybět ani rodinný film Kuky se vrací.

K tématu festivalu se váže doprovodný program v podobě výstavy Za hranice animace: Voděná loutka v českém filmu. Tu mohou zájemci navštívit v Severočeském muzeu v Liberci.

Součástí oblíbeného libereckého festivalu je i mezinárodní soutěž promítaných filmů, která se dělí na několik kategorií.

„Mezinárodní festivalové soutěže proběhnou v tradičních kategoriích celovečerních, krátkých a studentských filmů, tyto tři sekce pak doplňují soutěže abstraktní a nenarativní animace, videoklipů, virtuální reality a počítačových her. V národní soutěži Český obzor se pak každoročně „utkávají“ celovečerní, krátké a studentské filmy, seriály, videoklipy a zakázková tvorba,” upřesnila Kodymová.

V rámci mezinárodní soutěže se diváci mohou těšit na tyto snímky: Linda chce kuře!, Sirocco a království vzdušných proudů, Kensukeho království, Robot a pes, Nikde, Něžní metaláci, Kluk jednorožec, Slide, Adam se mění. Z české tvorby se v soutěžním programu představí film Tonda, Slávka a kouzelné světlo.

V kategorii krátkometrážních snímků si budou diváci moct užít český film Meziměstí studentky UMPRUM, Keep Out z plzeňské iniverzity Sutnarky a FAMU bude reprezentovat film Electra. Z videoklipů se na plátnech promítne A tak to necháme od Michaely Duškové či Lunapark Mateje Mihályiho.

„Zážitek nabídne v kině také soutěž abstraktních a nenarativních animací, kterých letos komise vybrala dvacet dva. I zde najdeme dvě tuzemská želízka v ohni: Individuality Báry Holzknechtové a Time Metallurgist Tomáše Rampuly,” doplnila mluvčí.

Nebudou chybět ani snímky z virtuální reality. Promítat se budou například filmy Imperátor, Sen nebo Ostrov a z české tvorby se v této kategorii představí Robin Pultera se snímkem Track Craft.

Mimo promítání soutěžních filmů je pro návštěvníky jako každoročně připravena půlnoční projekce, která je určena pouze osobám starším osmnácti let. Plátno na libereckém náměstí bude patřit filmům jako jsou Super Mario Bros. ve filmu, Spider-Man: Napříč paralelními světy a Chlapec a volavka.

Dalším typem filmu, které se dočkají projekce je takzvaná sekce Oprášená klasika. V této sekci se diváci mohou těšit například na film Hrdinské časy nebo na českou tvorbu Zaniklý svět rukavic a Krysař.

Promítání se uskuteční na více místech Liberce, tak jako v předchozích letech se bude jednat o kino Varšava, Cinema City, Malé divadlo, Naivní divadlo, Palác Liebieg a Pavilon na Libereckém výstavišti.

