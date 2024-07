Letos se koná již 19. ročník Anenské slavnosti na Jizerce, a to v sobotu 27. července od 10 hodin. Na místo bude jezdit kyvadlová autobusová doprava z nádraží v Kořenově přes Horní Polubný na Jizerku a zpět, a to od 9 do 18 hodin.

Dopoledne se očekává příjezd zakladatele skláren F. A. Riedla a požehnání slavnosti a po celý den se návštěvníci mohou těšit na staročeskou jarmareční kapelu, ukázky sklářských i tradičních řemesel, závody v netradičních disciplínách a samozřejmě prodej regionálních výrobků.

Stánkaři budou nabízet a většinou i před zraky návštěvníků vyrábět tradiční výrobky. “Nejvíce bude zastoupena pro náš kraj typická výroba bižuterie, a to nejen klasická ze skleněných korálků a perel, ale i šperky s využitím kovů, minerálů a smaltu. V kamenné hale bývalé sklárny bude možné sledovat výrobu skleněných figurek přímo u kahanu. Zastoupena je celá řada tradičních řemesel, například výrobky ze dřeva tradiční i umělecké, pletení košíků, různé druhy keramiky, výrobky z vlny, šité ozdobné předměty a oblečky, oděvy malované a batikované, háčkované hračky a kabelky, perníčky, přírodní mýdla, voňavé výrobky z levandule,” popsal za pořadatele Antonín Duda.

Svoji naučnou dílničku na Anenské již tradičně bude mít i Severočeské muzeum v Liberci. A samozřejmě bude připraveno i jídlo a pití různých chutí u stánků i v restauracích.

Pro děti připravili pořadatelé oblíbené loutkové divadlo se zpěvy Rolnička, dětské výtvarné dílničky, houpačky, různé soutěže, jízdu na koních, veselé dráhy s dřevěnými kuličkami. Na louce v centru závodu budou probíhat oblíbené a pro Jizerku typické soutěže na běžkách nebo pětilyžích. V odpoledních hodinách nás čeká divadelní a kulturní program jabloneckého všeumělce Rudy Hancvencla.

Na Jizerku je možné přijet na kole nebo dojít pěšky přes hory. Lze také přijet autobusem do Horního Polubného nebo vlakem do Kořenova, odsud to již pěšky do osady Jizerka není daleko. Pro automobily jsou zajištěna parkoviště v Horním Polubném, v Kořenově a omezeně i na Jizerce.

Mohlo by vás zajímat: Malá farma s velkým srdcem nabízí čerstvé kanadské borůvky u Kozákova