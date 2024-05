V současnosti se již zubní amalgám nesmí v Unii včetně Česka používat k ošetření zubů u dětí do 15 let a těhotných či kojících žen. Jim pojišťovny hradí u všech zubu bílé výplně. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Ladislav Friedrich považuje odklad zákazu amalgámu za důležitý, protože plně hrazené bílé plomby by pro pojišťovny byly asi o 400 korun (62 %) nákladnější. „K diskusi je, zda je nutný současný rozsah plně hrazených zubních výplní, či lze uvažovat o nějaké míře spoluúčasti pacienta,“ řekl Friedrich.

Liberecký stomatolog Ondřej Břenek vnímá amalgám jako jeden z výplňových materiálů, které se ve stomatologii používají. Má své jasné indikace, ve kterých to je jistě platný a kvalitní materiál. „Určitě se nejedná o materiál univerzální, jak ho široká veřejnost vnímá, jeho indikace je dnes docela omezená,“ zdůraznil s tím, že o volbě výplně obvykle rozhoduje lékař a nikoliv pacient. Pokud je v dané situaci nejlepší možnou volbou výplň amalgámová, pak ji samozřejmě doporučí. Je názoru, že diskuze na toto téma je zavádějící a myslí si, že se jedná spíše o politikum, kdy se ve skutečnosti nemluví o amalgámu, ale o plně hrazené výplni. „Já zedníkovi taky neradím, čím mi má lepit cihly a ani neočekávám, že mi bude dávat vybírat, protože to je něco, čemu vůbec nerozumím. Stejně je to s amalgámem. Lidi nechtějí nic jiného, než platit co nejméně za co nejkvalitnější ošetření, ideálně neplatit nic,“ doplnil.

Lékařka z Liberce dělá výhradně bílé plomby

Vedoucí lékařka zubní ordinace LBDent v Liberci Marcela Krajbichová vnímá amalgámové výplně jako hudbu minulosti. Podle ní problém tkví v tom, že amalgám se hojně používal a někde bohužel stále používá, i v situacích, kdy by se použít neměl. Výsledkem pak je poškození pacientů a i zuby, které by při správném ošetření dlouhodobě fungovaly, je nutné extrahovat, tedy trhat. „Důvod hojného používání tohoto materiálu je jediný a zcela triviální, jedná se totiž o materiál hrazený pojišťovnou, tedy velmi levný, zejména z hlediska aplikačního postupu. Takže otázka není ani tak, jestli jde nahradit, ale spíše kdo to zaplatí,“ zdůraznila stomatoložka.

V jejich ordinaci zhotovují téměř výhradně ,,bílé", neboli kompozitní výplně, které mimo estetických výhod také výrazně méně narušují statiku zubu a dávají tak šanci zub zachovat po mnohem delší dobu. Také cenově je rozdíl značný. Amalgámová výplň je hrazená pojišťovnou, cena činí asi 600 korun za výplň, zatímco cena standardního kompozitu se dnes pohybuje mezi 2 200 až 3 200 korun dle časové náročnosti. To vidí jako důvod, proč máme v Čechách takový počet amalgámových výplní. „Naši pacienti jsou naštěstí rozumní, a přestože je to pro ně z finančního hlediska samozřejmě někdy složitější, tak se zpravidla rozhodují pro kompozitní výplně. Investice do kvalitní výplně se v budoucnu několikrát vrátí,“ podotkla Krajbichová.

Bílá plomba za 3 tisíce zatěžuje rodinný rozpočet

Liberečan Pavel Jelínek absolvuje pravidelné kontroly u zubaře a z dob minulých má některé zuby vyspravené právě amalgámem. Jeho současný lékař automaticky využívá kompozitní výplně. „Uvítal bych možnost vybrat si plombu a ušetřit. Naposledy jsem platil téměř tři tisíce korun, což je zásah do domácího rozpočtu,“ svěřil se Jelínek s tím, že důležitější roli pro něj hraje možnost ušetření peněz než estetičnost.

Jinou zkušenost má Jana Vykoukalová, která naopak upřednostňuje bílé zubní výplně. „Doba pokročila. Pokud synovi našla zubařka kaz, automaticky jsem zvolila bílou plombu. Sice to je dražší, ale vypadá to lépe. Na zdraví by se šetřit nemělo,“ dodala.

