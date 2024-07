Jelikož k odhalení alergie došlo v době, kdy vášnivá pekařka ještě kojila, nastolila si striktní režim a vyhýbala se všemu, co obsahovalo mléko. Zjistila však, že to není úplně jednoduché a když dostala chuť na sladké, musela si to upéct sama. „Začala jsem se tedy nořit hlavně do kynutého pečiva, které jsem i předtím občas pekla, ale rozhodně to nebylo nijak pravidelné. Mléko jsem nahradila ovesným, máslo zase veganskou náhradou a pustila se do toho,“ zavzpomínala na začátky Petra Vysušilová.

Pekařka šla u kynutí víc do hloubky

Nespokojila se však jen s povšechnými postupy, začala zkoumat samotný proces kynutí. Zajímalo ji, co vše ovlivňuje proces fermentace, jak pracovat s těstem a jaké suroviny a jejich teplota jsou pro kynutí nejvhodnější. Postupně se nořila do nového světa, hltala každou novou informaci a sledovala zahraniční účty na sociálních sítích. „Nakonec jsem došla až k chlebu a řekla si, že ho zkusím upéct. A první pokusy stály za prd. Teda hlavně po vizuální stránce, jíst se překvapivě daly,“ přiznala se smíchem Vysušilová.