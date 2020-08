O výběr se postarala Agentura regionálního rozvoje (ARR) před čtyřmi lety, která zároveň zpracovala projektové dokumentace včetně úspěšných žádostí o dotaci v Operačním programu životního prostředí.

„Celkem se v této etapě jedná o zásahy do zeleně na bezmála 39 kilometrech silnic, v rámci kterých bude ošetřeno 798 stromů a nově vysázeno celkem 717 ovocných a jiných vzrostlých stromů. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku,“ nastínil plány jednatel ARR Petr Dobrovský. Na Frýdlantsku bylo v posledních letech jen v 35 dílčích projektech celkem ošetřeno 2500 stromů a nově vysázeno přes 1600 stromů.

Jelikož péče o zeleň lemující silnice patří mezi důležité úkoly, už teď odborníci vytipovávají další oblasti napříč celým regionem. „Jedná se například o Novoborsko, Českodubsko nebo Rychnovsko,“ upřesnil radní pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták. „Aleje udržují i krajinný ráz a přispívají k zadržování vody. Mají také zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti provozu, protože chrání řidiče před prudkým větrem či ostrými slunečnými paprsky. Jsou též vhodnou psychologickou bariérou proti zvyšování rychlosti aut,“ doplnil.

Agentura regionálního rozvoje je krajskou společností, která má za úkol odborně zpracovávat a dále rozvíjet krajské záměry a projekty v oblasti rozvoje regionu a pomáhat podnikatelům a občanům. „Jsem rád, že se daří naplňovat naše závazky obnovy a péče o aleje. Na Frýdlantsku jsme plánovali vysadit na 1500 stromů, a to se povedlo,“ ocenil aktivity hejtman Martin Půta.

Za poslední dva roky se nových či ošetřených stromů dočkala alej Albrechtice – Vítkov, jírovcová alej Kamenický Šenov – Slunečná či lipové stromořadí v Malé Skále. Kraj ve spolupráci s obcemi ošetřil alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a stromořadí ve Valteřicích.