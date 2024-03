Další případ divočáka s nákazou afrického moru se vyskytl na začátku března na Liberecku, tedy mimo dosud uzavřená pásma. Státní veterinární správa proto upravuje se zpřísněnými pravidly pro chov prasat.

Africký mor prasat se potvrdil u divočáka uloveného 8. března poblíž obce Horní Vítkov. “Nákaza tak byla prvně potvrzena i mimo takzvané uzavřené pásmo II na území uzavřeného pásma I. Z tohoto důvodu muselo dojít k redefinování obou oblastí,” uvedl tiskový mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Do uzavřeného pásma II, tedy do oblasti s výskytem nákazy a přísnějšími opatřeními, nově přibylo 14 katastrálních území o celkové výměře necelých 10 000 hektarů. Jenom na Frýdlantsku zabírá oblast 557 kilometrů čtverečních. Území uzavřeného pásma I, tedy lidově řečeno nárazníkové pásmo se rozšířilo o 13 katastrálních území o rozloze přes 4 600 hektarů. V obou pásmech platí mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy v populaci divokých prasat, a především jejímu zavlečení do chovů prasat domácích.

Mezi hlavní omezení patří úplný zákaz přesunů prasat domácích z celé České republiky na takzvaná dočasná hospodářství. “Dočasné hospodářství je takové, do kterého se převáží prase na domácí porážku, ta musí proběhnout do sedmi dnů,” uvedl Vorlíček. Chovatel v takovém případě za běžných okolností nemá povinnost hlásit dočasný chov do ústřední evidence. Přísnější pravidla platí i pro přemísťování domácích prasat na jatka v rámci uzavřeného pásma II, je k tomu potřeba veterinární osvědčení.

Mapa uzavřených oblastí kvůli africkému moru prasat v Libereckém kraji.Zdroj: Státní veterinární správa

“Vybraná hospodářství z uzavřeného pásma I budou moci uplatnit výjimku, při přemísťování prasat mimo toto pásmo provedou pouze online ohlášení prostřednictvím formuláře na webu,” doplnil mluvčí.

Od počátku letošního roku SVS zatím eviduje tři případy AMP u ulovených prasat divokých. Celkem bylo v ČR od počátku nákazy v roce 2022 potvrzeno 60 případů AMP u nalezených uhynulých či ulovených prasat divokých. AMP se stále vyskytuje pouze u prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v ČR tato nákaza dosud nikdy potvrzena.

