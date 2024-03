Kvůli výskytu afrického moru prasat na Frýdlantsku a Mimoňsku zpřísňuje státní veterinární zpráva některá pravidla. Mění podmínky přesunu prasat domácích a myslivci dostanou při lovu divokých prasat víc než dvojnásobnou odměnu. Opatření mají za úkol minimalizovat rizika zavlečení afrického prasečího moru do chovu domácích prasat a omezit jeho šíření v populaci divokých prasat.

Divoké prase. Ilustrační foto. | Foto: Deník/VLP Externista

V Libereckém kraji jsou v souvislosti s nákazou vymezena dvě uzavřená pásma II, která veterináři vytyčili kolem míst odlovu dvou nakažených divokých prasat z počátku letošního roku. Jedno je na Frýdlantsku a druhé na Českolipsku. V nich platí úplný zákaz přesunů prasat domácích z celé České republiky na takzvaná dočasná hospodářství.

“Dočasné hospodářství je takové, do kterého se převáží prase na domácí porážku, ta musí proběhnout do sedmi dnů,” uvedl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. Chovatel v takovém případě nemá povinnost hlásit dočasný chov do ústřední evidence. V uzavřeném pásmu II nově nebude možné tuto výjimku uplatnit. “Veterinární správa zjistila, že v mnoha případech jsou prasata přemisťována na jiné místo, než chovatel uvede při koupi, což s sebou nese problémy při kontrolách biologické bezpečnosti prováděných v uzavřeném pásmu II,” dodal Vorlíček. Přísnější pravidla platí nově i pro přemísťování domácích prasat na jatka v rámci uzavřeného pásma II, bude k tomu potřeba veterinární osvědčení.

Pásmo II obklopuje ještě nárazníková oblast zvaná uzavřené pásmo I, které sahá od česko-polské hranice až za Máchovo jezero k Bělé pod Bezdězem a k Bakovu nad Jizerou ve Středočeském kraji. “Vybraná hospodářství z uzavřeného pásma I budou moci uplatnit výjimku, při přemísťování prasat mimo toto pásmo provedou pouze online ohlášení prostřednictvím formuláře na webu,” doplnil Vorlíček. Aktuálně se jedná o dvě hospodářství, jejichž kontrolní výsledky vyhovují kritériím a zároveň posílila opatření biologické bezpečnosti.

Kromě přísnějších pravidel v chovu domácích prasat zvýšila veterinární správa také odměnu, takzvané zástřelné, za lov divočáků nad 80 kilo. “V uzavřených pásmech se odměna zvýšila ze současného jednoho až dvou tisíc korun na 5 tisíc. U kusů lehčích než 80 kilo zůstává zástřelné nezměněné,” dodal mluvčí. Podmínkou pro vyplacení zvýšené odměny bude předání uloveného těla k likvidaci do asanačního podniku. “Tyto kusy nebudou určeny k lidské spotřebě. Vzorky na africký mor prasat nebude odebírat lovec, ale úřední veterinární lékař v asanačním podniku,” upřesnil Vorlíček. Cílem opatření je snížení rizika šíření afrického moru prasat cestou minimalizace populace prasat divokých v uzavřených pásmech.

Od počátku nákazy v roce 2022 bylo v celém Česku potvrzeno 59 případů afrického prasečího moru u prasat divokých. “Vyskytuje se stále pouze u volně žijících prasat divokých, v chovech domácích prasat nebyla v České republice tato nákaza dosud nikdy potvrzena,” uzavřel mluvčí veterinární správy.

